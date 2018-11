MEMORIA - "6 sempre con noi" è il titolo dell'evento organizzato per martedì 4 dicembre a Macerata, ad un anno esatto dalla scomparsa dell'ex calciatore e dipendente di Eurocarta. Verrà effettuata una raccolta fondi per donare un defibrillatore alla scuola primaria Giulio Natali di Sforzacosta

di Michele Carbonari

“6 sempre con noi”: una serata di calcio in ricordo di Francesco Sciarra, scomparso a 39 anni a causa di un malore improvviso. I suoi amici di sempre organizzano un torneo in sua memoria allo stadio Della Vittoria di Macerata martedì 4 dicembre, ad un anno esatto dalla sua morte, alle 19,30. Un momento per condividere la mancanza di una persona solare e benvoluta da tutti, che ha lasciato un vuoto enorme nei tantissimi che lo hanno conosciuto. Tenere vivo il ricordo di chi non c’è più è la cosa più importante e gli amici hanno pensato a questo evento per onorare Francesco. Il calcio era la sua passione, per questo, anche tramite il passaparola, sono stati invitati tutti i suoi ex allenatori e compagni di squadra. Tante le casacche indossate nella sua lunga carriera da calciatore, che gli hanno permesso di essere apprezzato da tutti come vero uomo: Urbisalviense, Biagio Nazzaro, Caldarola, Trodica, Vis Macerata, Loreto, Montegranaro, Cluentina, Vigor Pollenza e Casette Verdini. La serata sarà anche un’occasione di beneficenza. Verrà effettuata una raccolta fondi per donare un defibrillatore alla scuola primaria “Giulio Natali” di Sforzacosta, luogo di origine di Francesco dopo essersi trasferito a Corridonia. Chiaramente sono invitati anche bambini, insegnanti e dirigenti del complesso. Tantissime persone provenienti da tutte le Marche, alcune anche da fuori regione, scenderanno in campo per delle partitelle di puro divertimento e amicizia. Gli organizzatori della serata, gli amici d’infanzia, sperano che ci sia tanta partecipazione per riempire anche le tribune, per stare insieme e ricordare nel migliore di modi Francesco Sciarra.