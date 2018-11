Giacomo Bonaventura è costretto all’operazione al ginocchio sinistro. La stagione del 29enne centrocampista nato a San Severino Marche è da considerarsi conclusa. Tegola pesantissima per il Milan ma anche per Roberto Mancini che dovrà a fare a meno di un centrocampista di sicuro affidamento per la sua Nazionale. Jack si opererà negli Stati Uniti per la lesione alla cartilagine del ginocchio e dovrà restare lontano dai campi circa 7-8 mesi. La decisione è stata ufficializzata dopo l’incontro di ieri tra il Milan e l’agente del giocatore, Mino Raiola: intervento a Pittsburgh dal professor Freddie Fu, che l’anno scorso ha operato Zlatan Ibrahimovic, altro assistito di Raiola. L’intervento dovrebbe essere effettuato durante la prossima settimana. Bonaventura tornerà a disposizione per l’inizio del ritiro della prossima stagione.