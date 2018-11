MACERATA - Il 23 novembre il reparto di Neonatologia organizza un'iniziativa di sensibilizzazione. Il mese di novembre è dedicato nel mondo ai bambini pre termine

Un bambino su 10 nasce pretermine. Per celebrare la giornata del neonato pretermine la Neonatologia ha organizzato un evento che si svolgerà nella sala Galileo dell’Area vasta 3 a Piediripa. L’evento sarà introdotto dal direttore del reparto, il pediatra Paolo Francesco Perri. A seguire il dottor Enrico Gasparrini che presenterà le attività della neonatologia, poi l’infermiera Tiziana Topa che parlerà del rapporto tra infermiere e prematuro. Di seguito la dottoressa Lucia Tubaldi interverrà con “Nascere prematuri in Africa”. Si parlerà anche del Palivizumab e di allattamento. Saranno presenti i volontari Nati per leggere e Nati per la musica e del Baule dei Sogni (Clown Dottori). Inoltre sono stati invitati i piccoli ora cresciuti “ex nati prima” che hanno aderito con molto entusiasmo.

Obiettivo di questo evento rientra nel progetto di migliorare accoglienza del piccolo in reparto. Un bimbo in Neonatologia è sempre una esperienza unica perché ogni piccolo necessita di una assistenza individuale. E’ inoltre molto importante il rapporto e la relazione con i genitori, che subiscono comunque un forte stress legato alla nascita prematura e il compito dello staff del reparto è anche quello di aiutarli a familiarizzare, lasciando libere le mamme a stare a contatto col proprio bambino, promuovere l’allattamento al seno, anche per favorire lo sviluppo neurologico del neonato e consolidare il rapporto con mamma e papà. A tal proposito la Neonatologia di Macerata è l’unica nelle Marche che ha la possibilità di ospitare le mamme h 24 appunto per favorire attaccamento mamma bambino.

Anche in Italia, nel 2017 sono nati 464mila bambini, di cui circa il 10% prematuri. Novembre è il mese dedicato a tutti i bambini che alla nascita vengono ricoverati in un reparto di cure intensive, perché troppo piccoli o ammalati. Dal 2009 in Europa e dal 2011, in più di 60 paesi nel mondo, il 17 novembre è la giornata dedicata a loro, la Giornata Mondiale della Prematurità.

In tutto il Mondo si svolgeranno eventi di sensibilizzazione e formazione dedicati ai nati pretermine ed alle loro famiglie necessari per la costruzione di una rete tra tutte le realtà sociosanitarie del territorio nel tentativo di garantire una attenta presa in carico di cosi fragili pazienti e le loro famiglie nonché sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema prematurità.

Spesso questi piccolini alla nascita non raggiungono neanche il chilo di peso e sono così piccoli da stare nel palmo di una mano, eppure sempre più frequentemente sono così forti e tenaci da uscire dalla fase critica e diventare dei bambini sani.

Dare alla luce un bambino prematuro significa molte cose, una mamma non ancora pronta fisicamente e mentalmente al parto, la casa non ancora preparata ad accogliere il piccolino, il corredo da preparare, piccole cose davanti all’enormità di quello che sta accadendo, ma che spesso contribuiscono a quel senso di smarrimento che attanaglia i genitori. Inoltre non dobbiamo dimenticare che a seguito di parti prematuri i genitori fanno ritorno a casa senza il loro bambino, che spesso per intere settimane deve rimanere monitorato presso la terapia intensiva neonatale.

Sono molte le iniziative per favorire il miglioramento e una ripresa quanto più rapida possibile di questi scriccioli, si va dalla marsupio terapia fatta con fasce morbidissime per dare ai piccoli la sensazione del contenimento dentro il grembo materno, al latte delle mamme donatrici per rafforzare e far prendere peso. Tante associazioni di volontariato supportano genitori e famiglie a superare questo difficile momento. C’è poi da non sottovalutare tutta la parte successiva alle dimissioni, in cui il bambino, aiutato dai genitori, deve lottare per recuperare i vari gap con i bambini suoi coetanei nati a termine. Insomma, un lungo percorso in cui però i genitori devono sapere di non essere soli.