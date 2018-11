LORO PICENO - Incontro pubblico con il sindaco e i rappresentanti di comitati che si battono per non avere l'impianto

Centrale a biogas di Loro Piceno, una vicenda che resta aperta nonostante sia stata annullata l’autorizzazione dell’impianto perché «c’è un tentativo di riaccendere l’impianto». Mercoledì si è svolto un incontro pubblico a Loro Piceno proprio sulla questione della centrale. Hanno partecipato il sindaco, Ilenia Catalini, il rappresentante del comitato locale No Biogas, Rocco Tirabasso, e Massimo Gianangeli, presidente del coordinamento regionale di comitati Terre nostre Marche. È stata ricostruita l’annosa vicenda della centrale a biogas, che resta aperta e c’è «un ennesimo tentativo procedurale in corso in Regione per rinnovare l’autorizzazione e riaccendere l’impianto» dice una nota di Terre nostre Marche. Il primo cittadino ha parlato delle difficoltà e dei costi pesanti di cui il Comune si è dovuto far carico per difendere il territorio dall’insediamento di questo impianto. «La Regione, purtroppo, anche in questa occasione si è dimostrata “controparte dei territori”, anche continuando a tenere in vita procedimenti di convalida per i quali il primo cittadino ha descritto i motivi di dubbio in merito alla piena correttezza» dice Terre nostre Marche. Nel corso della serata il comitato No Biogas ha ribadito la contrarietà all’impianto, che «producendo aumento di traffico ed emissioni inquinanti, metterebbe presumibilmente a rischio la tutela dell’ambiente». Il presidente del coordinamento Terre nostre Marche ha ricostruito «la vergognosa vicenda “Biogas Marche” che ha permesso l’autorizzazione o l’insediamento di numerose centrali nella nostra Regione senza i preventivi screening di valutazione di impatto ambientale, sulla base di una legge regionale dichiarata poi illegittima dalla Corte costituzionale – dice Terre nostre Marche in una nota –. Dietro questa legge, l’ombra descritta da un’indagine della Procura di Ancona che ipotizza reati gravissimi a carico di funzionari regionali e di noti imprenditori marchigiani». Il sindaco ha poi spiegato le motivazioni di natura tecnica e giuridica alla base della contrarietà che il Comune confermerà in sede di Conferenza dei servizi il prossimo 20 novembre. Il coordinamento Terre nostre Marche conclude dicendo che «continuerà l’azione informativa per far capire ai cittadini il perché della contrarietà a certe tipologie di impianti e perché, a parere del Coordinamento, oggi appare all’evidenza all’interno dei procedimenti un pasticcio forse peggiore di quello creatosi nel 2012 quando si è scelto di non ascoltare comitati e territori. E’ previsto inoltre un ulteriore intervento del Coordinamento nelle sedi procedurali e di controllo previste dalla legge».