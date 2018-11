CIVITANOVA - L'operazione della Guardia di finanza si è svolta in diverse province tra cui il Maceratese dove numerosi capi erano stati trovati in una cabina di uno chalet

Ottantacinquemila capi di abbigliamento, borse e accessori contraffatti per un valore di 650mila euro. La Guardia di finanza al termine delle indagini ha arrestato due senegalesi. Oltre 100 le denunce tra Abruzzo e Marche. Civitanova era una delle basi su cui operava un sodalizio che commercializzava prodotti abusivi di marchi prestigiosi come Louis Vuitton, Save the duck, Colmar, Gucci e poi Nike, Hogan, Woolrich.

Si è conclusa con l’arresto di 2 senegalesi, 100mila articoli sequestrati per un giro di affari superiore a 2 milioni di euro l’indagine della Guardia di Finanza di Pescara che lo scorso dicembre aveva fatto un blitz anche a Civitanova. In una cabina di uno chalet del lungomare sud le Fiamme gialle avevano ritrovato un deposito di prodotti contraffatti per 650mila euro. 85mila articoli, il grosso di tutta l’operazione condotta tra Montesilvano, Castellalto, Bellante e proprio Civitanova. Il provvedimento giudiziario è stato emesso al termine di un’indagine condotta dai militari del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria. L’attività investigativa, coordinata dal tenente colonnello Luca Lauro, è partita nel novembre dello scorso anno dopo la scoperta di due appartamenti a Montesilvano dentro i quali c’erano persone extracomunitarie che confezionavano la merce. Da quel primo passo le Fiamme gialle sono riuscite a ricostruire tutta la filiera, dagli opifici per il condizionamento fino ai venditori finali nelle strade. E le indagini hanno portato anche a Civitanova dove i finanzieri hanno individuato un deposito fuori regione in una cabina di uno stabilimento balneare chiuso per il periodo invernale. Ignaro di tutto il concessionario di spiaggia che non sospettava che nella struttura nottetempo qualcuno aveva occultato ben 85mila capi tra borse e abbigliamento. Grazie alle intercettazioni telefoniche è emersa una rete di contatti con cittadini italiani ed extracomunitari coinvolti anche nelle regioni Marche, Puglia, Lombardia e Campania che compravano dagli indagati pescaresi. In tutto sono 106 i denunciati. Ai domiciliari i due senegalesi.

(l. b.)