TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - I rossoblu mostrano la manita alla Giovanile Corridoniense mentre i rossoverdi di Canestrini calano il poker interno a La Saetta. Bianchi piega il Real Matelica, Nastasi, Duca e Caporali regalano il successo sugli Amatori Appignano

di Michele Carbonari

Sei lunghezze di vantaggio dopo altrettante giornate. È il solco che ha lasciato tra se e le prime due inseguitrici la capolista del girone E di Terza categoria: l’Atletico Macerata, forte del 3-2 interno allo Skorpion Potentia (leggi l’articolo). Condividono il gradino medio del podio Abbadiense e Pievebovigliana. I ragazzi di Soldini superano di misura in trasferta il Real Matelica trascinati da un gol nella ripresa di Bianchi. La squadra di Fiorentini invece chiude a reti inviolate tra le mura amiche contro la Treiese, soprattutto grazie al portiere Pelagagge, che neutralizza un rigore a Francucci. Dividono la posta in palio anche Serralta e Sforzacosta. I locali, due volte in vantaggio con Carbone e Cappellacci, vengono ripresi dai rigori di Raponi e Ugolini. A suon di gol risalgono la china Nova Camers e Palombese, entrambe vittoriose in casa. Le doppiette di Giacobbi e Caramanti schiantano La Saetta mentre Nastasi (servito da Gentili), Duca e Caporali travolgono gli Amatori Appignano. Riposava il Santa Maria Apparente.

La capolista del girone F vince la sfida “Real” e si conferma in vetta: Citanò batte Molino 3-2. I padroni di casa vanno a segno con Miandro (tirocross), Paccazocco (traversone di Peroni) e Corallini (pallonetto), per gli ospiti di mister Nerla realizzano Teodori e Tirabassi. Un trio dietro la capolista, il cui risultato è imitato dal Petriolo per battere in zona Cesarini il Monte San Martino. I locali di Tedeschi si portano sul doppio vantaggio dopo un quarto d’ora attraverso il colpo di testa di Nicolai sugli sviluppi di un angolo e la conclusione di Contigiani (servito da Ilari, che poi colpisce la traversa come Ciurlanti). Gli ospiti la riaprono nella ripresa grazie a Marco Brasili e Fulvio Pompei ma in piena zona Cesarini ci pensa ancora una volta Contigiani con un lob delizioso. Sulla scia anche la Lorese, che supera di misura in casa il Servigliano grazie ad una giocata di bomber Papasodaro intorno alla metà del secondo tempo. Condivide il secondo posto anche il Recreativo, che vince all’inglese sul campo dell’Academy Civitanovese. Si riaffacciano in zona playoff anche San Ginesio e Gualdo (che domani sera si giocheranno il passaggio del turno in Coppa Marche). I rossoblu mostrano la manita alla Giovanile Corridoniense trascinati dalle doppiette di Rodrigo Segovia e di Danilo Francia, chiude i conti il subentrato Cecchetti. I gialloverdi invece calano il tris in trasferta contro l’Atletico Monte Urano: decidono il match Scagnetti (punizione), Morbidelli (rigore) e Paoletti (azione). Riposava il Colbuccaro.

Nel girone D l’Europa Calcio Costabianca piazza il blitz domenicale in casa del Colle 2006 e mette il fiato sul collo alla capolista Atletico Ponterosso: Scoppa, Sampaolesi e Gerboni regalano la quarta vittoria consecutiva e il seguente secondo posto in classifica, che nel gruppo C conserva anche l’Urbanitas Apiro nonostante la prima sconfitta in campionato. Tra le mura amiche ha i rosanero prestano il fianco allo Spes Jesi che in rimonta trionfa per 3-1. Risultati e classifiche.

Il personaggio della settimana: Bianchi (Abbadiense). Un suo gol nella ripresa decide lo scontro diretto e lancia i gialloverdi al secondo posto, all’inseguimento della capolista Atletico Macerata.