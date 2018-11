MACERATA - Sono 15 gli ambulanti che si trasferiranno in piazza Vittorio Veneto dal 28 novembre fino al 9 gennaio 2019 compreso

Cresce l’attesa in città per la pista di pattinaggio di ghiaccio che verrà installata in piazza della Libertà in occasione delle prossime festività natalizie. Per consentire la collocazione e la permanenza della struttura nel cuore della città, dal prossimo 28 novembre fino al 9 gennaio 2019 compreso, 15 posteggi del tradizionale mercato del centro storico di piazza della Libertà verranno spostati.

Le bancarelle verranno trasferite in piazza Vittorio Veneto dove troveranno posto sia sul lato dell’area pedonale della Biblioteca Mozzi Borgetti che su quello del parcheggio. Il tradizionale Farmer market, invece, per l’occasione verrà trasferito sotto il loggiato della piazza all’altezza del bar Maracuja.

Intanto già da domani, mercoledì 14 novembre, i proprietari dei banchi del mercato di piazza della Libertà, per avvertire i propri clienti del cambiamento, distribuiranno un elenco e una piantina dove sono riportate le nuove collocazioni delle loro attività.