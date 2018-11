FESTA - Party esclusivo con tanti vip e Dj Fargetta nel locale civitanovese

Pioggia di Vip per festeggiare i 20 anni di attività di Freegirls Divedivine. Il punto vendita di Civitanova, flagship store del marchio DiveDivine, ha deciso di festeggiare questo importante traguardo lavorativo, sabato 10 novembre, con un party esclusivo al Donoma, al quale sono accorse le clienti piu affezionate dalle province di Macerata, Fermo ed Ascoli, per un totale di oltre 200 persone. Intervenuti per l’occasione anche personaggi dello spettacolo. Le showgirl Giulia De Lellis e Guendalina Canessa, insieme a Ignazio Moser, hanno allietato la serata divertendosi con gli ospiti di Freegirls. Una splendida serata nell’esclusivo privé, accompagnata dalla musica del grande DJ Fargetta, ospite del locale civitanovese per il sabato. Tra foto di rito, brindisi e festeggiamenti con gli ospiti, la serata è stata protagonista della lunga notte del weekend civitanovese. Il gruppo DiveDivine è una presenza pluridecennale e vanto nel territorio marchigiano nel settore di produzione moda donna. Orgogliosamente 100% Made in Italy, con sede centrale a Macerata, serve 200 punti vendita in tutta Italia e possiede 5 flagship store nelle Marche, tra cui per l’appunto il negozio Freegirls.

www.divedivine.it

