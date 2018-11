TRASPORTI - I primi collegamenti diretti dal 3 dicembre

Da Milano alla Sicilia in bus. Flixbus inserisce nuove tratte con partenze da Civitanova e Porto San Giorgio. Dopo l’acquisizione di Roma Marche Linee il colosso della mobilità extraurbana ha iniziato una politica di espansione e ha ampliato l’offerta di viaggio. Novità assolute sono, innanzitutto, i primi collegamenti diretti da Civitanova Marche e Porto San Giorgio verso i principali centri del nord Italia: a partire dal 3 dicembre, da entrambe le città si potranno infatti raggiungere senza cambi Milano e Bologna fino a tre volte al giorno, e anche in notturna per ottimizzare il tempo speso a bordo. Aumenteranno inoltre i collegamenti tra la riviera e l’Abruzzo e la Toscana: ad esempio, raddoppierà la frequenza delle connessioni da Civitanova Marche, Porto San Giorgio e Porto d’Ascoli (dal 3 dicembre collegata anche in Località San Giovanni) verso Teramo e Giulianova, e partiranno le prime corse dirette da Civitanova e Porto San Giorgio verso Firenze, Pisa e Siena. E sempre dal 3 dicembre saranno attive le primissime connessioni con la Sicilia: da Ancona, Civitanova e Porto d’Ascoli si potrà infatti arrivare fino a Palermo, Messina, Termini Imerese e Milazzo.