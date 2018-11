VOLLEY A2 - La vittoria in Salento vale tre punti d'oro per la formazione potentina

Un Volley Potentino “turbo diesel” torna al successo in Salento. La terza vittoria stagionale della GoldenPlast Potenza Picena, la seconda in trasferta, è arrivata nel sesto turno di andata del Girone Bianco in Serie A2 Credem Banca. Nel pomeriggio il collettivo di Gianni Rosichini ha battuto la Bcc Leverano di Andrea Zecca per 3-1 in rimonta al PalaIngrosso di Taviano. Una guerra di nervi che ha visto le due squadre guardarsi negli occhi sul 24-24 in tutti i parziali disputati. Le ultime tre volate hanno sorriso agli ospiti.

Un risultato che ha fruttato 3 punti preziosi per la risalita verso zone più tranquille in classifica. I marchigiani si sono portati così a quota 8 superando indenni un test insidioso contro una squadra che si è confermata combattiva, grintosa e con ottime individualità. Nel primo set i potentini si sono arresi solo ai vantaggi dopo aver regalato 1 punto cruciale nel rush finale (26-24). La gara si è confermata equilibrata nel secondo parziale chiuso al quarto tentativo (29-31) dai marchigiani dopo aver annullato 4 palle set ai rivali. Braccio di ferro anche nel terzo set con i potentini presi per mano dalla propria diagonale in volata (24-26). La vera impresa è stata quella del quarto set, in cui Monopoli e compagni hanno recuperato uno svantaggio di 20-14 e hanno annullato una palla set prima di chiudere i conti con il “gladiatore” Paoletti (24-26). Coach Rosichini ha gestito sapientemente i laterali valorizzando Di Silvestre, alternando Gozzo e Pinali, inserendo Calistri per rinforzare ricezione e difesa. A fare la differenza un 60% di positività in attacco per i potentini e una maggiore concretezza a muro con 9 block a 6). Paoletti ha siglato 20 punti col 59%, top scorer sul fronte opposto un ispirato Ristic (35 punti col 58%). Avversari letali al servizio con 12 ace. Curiosità: esordio tra i biancazzurri del “baby” Daniele Cuti, classe 2001 di Palermo, il più giovane alzatore del Campionato.

«Siamo partiti timorosi con troppi pensieri e paure – ha commentato Coach Gianni Rosichini-. Poi c’è stata una crescita graduale e l’alternanza in banda ha fatto bene alla squadra. Nel quarto set bravissimi i ragazzi a non mollare. Si stanno giocando tutti bene le chance. Importante anche l’inserimento di Calistri. Sono contento per l’esordio di Cuti. Abbiamo battuto una squadra solida, combattiva e con giocatori di alto livello». La GoldenPlast Potenza Picena tornerà in campo domenica 18 novembre (ore 18) all’Eurosuole Forum per il derby delle Marche con la Menghi Shoes Macerata.

Il tabellino:

Bcc Leverano – Goldenplast Potenza Picena 1-3 (26-24, 29-31, 24-26, 24-26)

LEVERANO: (L) Dimastrogiovanni ne, Ristani ne, Cagnazzo ne, Galasso 9, Balestra ne, Tusch, (L) Catania, Sergio, Scrimieri 8, Orefice 17, Ristic 35, Serra 8, Miraglia ne. All. Zecca.

POTENZA PICENA: Trillini ne, Cuti, Pinali 7, (L) D’Amico, Gozzo 10, Di Silvestre 8, Larizza 16, Monopoli, Calistri, Paoletti 20, Garofolo 8. All. Rosichini.

Arbitri: Serafin e Cecconato, entrambi di Treviso.

Note: durata set: 29’, 35’, 26’, 27’. Durata totale: 1h 57’. Leverano: errore in battuta 21, ace 12, muri 6. Potenza Picena: errore in battuta 17, ace 3, muri 9.