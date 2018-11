I club service in aiuto

alla casa famiglia Giada

ROTARY - Una donazione per la struttura della comunità di Papa Giovanni XXIII di Tolentino, destinata all'accoglienza di minorenni, disabili, anziani in difficoltà, è stata donata al vescovo Nazzareno Marconi in occasione della commemorazione dei defunti avvenuta all'Abbadia di Fiastra

Un aiuto alla casa famiglia Giada della comunità di Papa Giovanni XXIII di Tolentino arriva dai club service del maceratese. La somma di denaro per la struttura destinata all’accoglienza di minorenni, disabili, anziani adulti in difficoltà è stata donata a monsignor Nazzareno Marconi, vescovo della Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia. La cerimonia di consegna si è tenuta dopo la messa di commemorazione dei defunti all’abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Abbadia di Fiastra. La funzione è stata celebrata dal vescovo. C’era anche don Andrea Leonesi, vicario della Diocesi di Macerata ed il diacono Stefano Paoloni, responsabile Marche, Umbria, Abruzzo della comunità di Papa Giovanni XXIII. L’abbazia era gremita. Hanno partecipato il Rotary di Tolentino, presieduto da Elvio Giannandrea, il Rotary di Macerata da Stefano Quarchioni, il Rotary di Macerata Matteo Ricci da Leonardo Archimi, il Soroptimist International Macerata da Cinzia Cecchini, l’Inner Wheel International Macerata da Annalisa Cirilli, il Kiwanis Macerata da Fabio Pistarelli, il Panathlon International Macerata da Barbara Morresi, il Lions Host Macerata da Filippo Olivelli, il Rotaract di Macerata da Ludovica De Carolis, Rotaract di Tolentino Edoardo Pierucci.

