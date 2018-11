TREIA - Il simbolo di Santa Maria in Selva è stato festeggiato con una grande cena al ristorante Anton. Tra gli aneddoti di una vita il ricordo della vocazione, la scuola, l'epopea della sagra della polenta e la fondazione della Lube pallavolo, quando ancora non c'era lo sponsor e le trasferte si facevano a bordo di una 500

di Marco Ribechi

Sacerdozio, scuola e polenta. Sono queste le tre parole chiave per riassumere la vita di Don Giuseppe Branchesi, da tutti conosciuto come Don Peppe, che proprio ieri è stato festeggiato con una cena a sorpresa per i suoi 80 anni. 220 i presenti al ristorante Anton, scelti dopo una drastica selezione: «Qualche giorno fa avevamo fatto i conti per una eventuale festa – dice Don Peppe – eravamo arrivati a 450, decisamente troppi. Per questo il comitato che mi ha fatto questa bellissima sorpresa ha deciso di dividere i gruppi e festeggiare con diverse persone in vari momenti». Recentemente invece l’incontro a Pollenza con tutti gli ottantenni, classe 1938, di Treia. La sorpesa, organizzata dal comitato parrocchiale di Santa Maria in Selva, in quei territori treiesi dove Don Peppe è a dir poco una celebrità, ha raccolto tantissimi amici e colleghi del passato e videomessaggi da parte di chi, lontano, non ha potuto partecipare all’appuntamento. Oltre agli amici e ai fedeli anche i membri della Coldiretti, di cui Don Peppe è consigligliere regionale, i compagni della sagra della polenta e anche i professori colleghi di una vita negli anni in cui Don Peppe si è dedicato all’insegnamento.

Tanti i ricordi del parroco, divenuto sacerdote in anticipo sui tempi, prima dei 24 anni. «Uno dei primissimi ricordi è legato a mia madre – spiega Don Peppe – quando un giorno, con in testa la cesta del cibo, ci siamo fermati a mangiare ad Avenale, frazione del cingolano da cui provengo. Al ritorno mia madre aveva un turno di preghiera nella chiesa locale e io sono rimasto molto affascinato nel vederla pregare. Avrò avuto cinque anni, credo che la mia vocazione sia nata in quel momento». Da oltre 40 anni legato a Santa Maria in Selva, Don Peppe è sempre stato un sacerdote allegro che non si risparmiava avventure. «A metà degli anni ’60 all’oratorio abbiamo fondato la squadra di pallavolo – continua il sacerdote – partecipavamo al campionato e una volta abbiamo fatto una trasferta a bordo della mia Fiat 500 celeste, eravamo in nove! La polizia ci fermò e solo per pura provvidenza non siamo stati multati. La squadra ha sempre continuato a crescere negli anni fino a quando il mio amico Luciano Sileoni insieme a Benito Raponi la trasformò nella Lube che oggi è tra le squadre più forti al mondo».

Un altro simbolo nella ricca vita di Don Peppe è la polenta, il parroco infatti è stato per 12 anni presidente dell’Associazione Polentari Italiani e oggi ne è membro onorario. «Eravamo tre parroci giovani insieme a Don Sandro e Don Vittorio – continua Don Peppe – quando arrivai a Santa Maria in Selva la sagra della polenta era ormai ferma, ne erano state fatte solo cinque edizioni. L’abbiamo ripresa insieme a Federico Corsalini e l’abbiamo portata alla 43esima edizione. La polenta non è solo cibo ma un modo per socializzare e rivivere le feste di un tempo». Sempre attento all’insegnamento ai giovani e all’educazione Don Peppe ricorda con grande affetto sia gli anni passati nella scuola, testimoniati dai tanti insegnanti presenti alla festa, sia i campi scuola della parrocchia: «Abbiamo fatto tanti viaggi con i giovani – continua il parroco – per qualcuno c’è il pericolo di prendere una brutta strada ma se hai fatto i campi scuola te lo ricordi, sono esperienze che formano nella giusta direzione. Oggi quei ragazzi sono ancora a Treia e d’intorni, alcuni sono nonni e ci vediamo con grande amicizia». Tra le amicizie storiche quella con il cardinale Tonini, invitato all’inaugurazione della chiesa di Santa Maria in Selva e chiamato anche per l’inaugurazione degli spogliatoi dell’oratorio con una conference call in abiti talari in diretta con Ravenna. Oggi Don Peppe continua con grande entusiasmo la sua missione pastorale e l’affetto delle tante persone presenti per festeggiarne gli 80 anni sono l’emozionante testimonianza di una comunità legata a doppio filo al suo parroco di campagna.