CIVITANOVA - Commemorazione oggi per i militari che furono vittima di un attentato 15 anni fa. Il presidente dell'associazione carabinieri in congedo Roberto Ciccola ieri sera si è accorto che qualcuno ha portato via il rame del filo elettrico che serve ad accendere le luci del monumento

di Laura Boccanera

(Foto di Federico De Marco)

Commemorazione con fuori programma alla cerimonia per i caduti di Nassiriya, a Civitanova: rubato il cavo di rame dell’impianto di illuminazione del monumento. Ad accorgersi del furto ieri sera il presidente dell’associazione carabinieri in congedo Roberto Ciccola che durante un sopralluogo si è accorto della mancanza del cavo dal tombino, sottratto chissà quando da ignoti. Ma già lunedì l’illuminazione del monumento verrà ripristinata, questa la promessa che Ciccola è riuscito a strappare al sindaco in chiusura di cerimonia. A parte il piccolo fuori programma la commemorazione, che ogni anno si svolge nella piazza che porta il nome e che ricorda la strage di Nassiriya, si è svolta regolarmente, con la partecipazione di alcuni studenti delle scuole medie ed elementari. Presenti i vertici delle forze dell’ordine provinciali a cominciare dal colonnello Michele Roberti, comandante provinciale dei carabinieri e dal questore di Macerata Antonio Pignataro. Presenti anche le associazioni combattentistiche e dell’assistenza come Protezione civile, Croce verde. C’era anche la vedova del maresciallo Sergio Piermanni, Giovanna Paolone. «Civitanova non vuole dimenticare e non dimenticherà mai i Martiri di Nassiriya – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – sono trascorsi 15 anni da quel tragico evento ma sono rimasti intatti la commozione e il riconoscimento riservati dalla maggioranza degli italiani al ricordo di quegli eroi caduti in quella terra lontana. Ma il sacrificio non è stato vano perché quando si onora la bandiera, prestando fede al proprio giuramento, vi sono sempre rappresentati quei valori di dovere, sacrificio e lealtà che contraddistinguono gli uomini veri». La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera e con la deposizione della corona d’alloro sul monumento mentre il presidente Ciccola scandiva i nomi delle 19 vittime.

La cerimonia è coincisa quest’anno con un altro appuntamento celebrativo, l’intitolazione del parco di viale Vittorio Veneto a Calogero Zucchetto che è stato ricordato nel corso della commemorazione dal Generale Tito Baldo Honorati che lo aveva conosciuto personalmente negli anni della sua permanenza a Palermo: «era un agente bello, giovane, corretto, educato, attivo – ha sottolineato Baldo Honorati – è importante in cerimonie come questa che possono essere suggestive esaltare quei valori che devono imprimersi nell’animo dei giovani e tornare a pronunciare la parola patria». E proprio i giovani sono stati protagonisti di una ricorrenza che oggi era dedicata a loro, affinchè attraverso la memoria di quello che è stato possano scoprire i valori dell’identità nazionale. «In appuntamenti come questo c’è il rischio che la manifestazione possa diventare rituale – ha detto il presidente del Consiglio comunale, Claudio Morresi -. Dopo 15 anni si è attenuata l’ondata emotiva del drammatico assalto in cui persero la vita 19 connazionali, ma è importante essere qui oggi per ricordare il senso del dovere con il quale loro andarono a portare sollievo e aiuto alle popolazioni. I caduti di Nassiriya hanno risvegliato l’orgoglio nazionale e oggi l’esortazione che ci arriva è di riaffermare il senso della comunità, in questo modo quegli eroi non saranno morti invano».