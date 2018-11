MONTECASSIANO - Un centinaio i professionisti che hanno partecipato all'evento organizzato dagli Ordini di infermieri e farmacisti

Oncologia ed estetica, convegno a Montecassiano. Un centinaio i professionisti che si sono dati appuntamento oggi all’evento organizzato dall’Ordine degli infermieri di Macerata e dall’Ordine dei farmacisti, con il patrocinio di comune di Montecassiano e università di Camerino. La sala dei Priori è stata la location dell’incontro che si è strutturato su relazioni di alto valore scientifico e confronto tra professionisti. Il focus è stato la donna paziente oncologica e le strategie su come aiutarla nell’affrontare la malattia senza rinunciare alla sua bellezza.

Vari professionisti dall’oncologo, all’infermiere, dal medico tricologo, allo psicologo, dal biologo nutrizionista, a farmacista, odontoiatra, estetista oncologica si sono confrontati sulle migliori e più recenti strategie per aiutare la donna colpita da patologia oncologia ad affrontare la sua battaglia senza, appunto, rinunciare alla bellezza. Ha partecipato ai lavori anche l’associazione di volontariato Il cortile di Edy, sottolineando, attraverso la voce della sua presidente, come le attività delle associazioni siano una forza importante per il terzo settore. Toccante la testimonianza di una ragazza, Jessica, che ha portato la sua esperienza di malata di tumore al seno, e di come la battaglia verso una malattia tanto feroce si possa vincere senza rinunciare alla femminilità ed alla bellezza approcciandosi però a professionisti competenti. Il farmacista Stefano Romagnoli ha spiegato che ora l’obiettivo è creare delle linee guida per sostenere questo percorso e aiutare tutte le donne colpite da malattie oncologiche a mantenere sempre viva la loro bellezza.