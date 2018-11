TERZA CATEGORIA - Vittoria di cuore dei ragazzi di mister Cencioni, che ribaltano il risultato e si impongono per 3-2 allo stadio dei Pini. Vittoria che puntella il primo posto nel girone E

Vittoria di importanza capitale per l’Atletico Macerata contro la Scorpion Potentia perché arriva prima del turno di riposo e garantisce ai ragazzi del presidente Seccacini di ritrovarsi in vetta al girone E di Terza Categoria anche tra due settimane, indipendentemente dai risultati delle altre squadre. Partenza contratta per i maceratesi che, nonostante il vantaggio iniziale di Piccioni, si fanno raggiungere e superare dagli ospiti e vanno al riposo in svantaggio. La ripresa è ad appannaggio Atletico, che riesce quasi sempre a limitare il frizzante fronte offensivo della Scorpion e punisce senza alcuna pietà la retroguardia ospite. Finisce 3-2 e padroni di casa che dimostrano, ancora una volta, di sapersi esaltare nelle situazioni di difficoltà.

La cronaca – Undici titolare obbligato per mister Cencioni che deve fare di necessità virtù e schierare tutti gli abili e arruolabili con un inedito 4-3-1-2, risponde mister Boccanera con un pimpante 4-3-3. La prima occasione è per i padroni di casa che al 5’ minuto pescano Firmani tutto solo sul secondo palo, ma la conclusione si spegne sul fondo. Al 7’ vantaggio Atletico: Tognetti recupera e scodella verso il limite dell’area di rigore un buon pallone che mette in difficoltà la coppia di centrali potentina, Piccioni legge l’incertezza degli avversari e con astuzia si trova faccia a faccia con Brandoni, per battere il portiere in uscita disperata basta un tocco beffardo che infila il pallone all’angolino. Al 23’ la Scorpion riporta il risultato in parità, Marabini A. al limite della regolarità strappa la palla a Feliziani, il numero 7 ospite è bravissimo a portarsi la palla sul sinistro con uno spettacolare sombrero e a concludere a rete con un tiro al volo su cui Mastrocola non può far altro che applaudire. 1-1. Al 32’ la ribaltano gli ospiti grazie a un clamoroso infortunio di capitan Ortenzi che incespica in fase di disimpegno, lasciando sfera e campo libero a Marabini A. che, incredulo, si invola a rete e trafigge nuovamente Mastrocola. Stordito, l’Atletico guadagna l’intervallo per riordinare le idee senza correre altri rischi. Nella ripresa partono subito all’arrembaggio i padroni di casa per rimettere in discussione la partita e al 52’ trovano il pari con Gigli, imbeccato da Tognetti, che conclude nella maniera migliore possibile uno schema da calcio piazzato. 2-2 e tutto da rifare. Intorno al 60’ Atletico vicino al gol in due occasioni: prima Catalano imbecca Piccioni in profondità, ma Brandoni esce con tempismo perfetto e neutralizza il pericolo, poi Miglietta pesca nuovamente Piccioni nel cuore dell’area di rigore, questa volta l’estremo difensore ospite è eccezionale nel respingere la prima conclusione del numero 9 biancorosso e addirittura miracoloso quando devia la ribattuta a colpo sicuro in corner. Al 34’ Zerani prova a ribattere direttamente in rete un rinvio di Brandoni, il portiere giallorosso libera in fallo laterale in qualche modo, dagli sviluppi della rimessa con le mani Lombi scambia con Gigli e mette in mezzo un bel cross per Miglietta che, di prima, serve Catalano, stop, tiro, rete. 3-2. Ultimo brivido di marca potentina, al 90’ Camiletti Ra. riesce in qualche modo a servire il neoentrato Natalini che vince un rimpallo e con un gran destro impegna severamente Mastrocola, la difesa libera e dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Prossimo impegno per l’Atletico Macerata mercoledì, di nuovo al Campo dei Pini, contro la Lorese. Gara valevole per i quarti di finale di Coppa Marche, giochi ancora apertissimi dopo l’1-1 dell’andata.

Il tabellino

ATLETICO MACERATA: Mastrocola, Rocchi, Feliziani, Gigli, Lucentini, Ortenzi, Miglietta, Tognetti (55’ Zerani), Piccioni (88’ Del Gobbo), Catalano, Firmani (55’ Lombi). All.Cencioni

SCORPION POTENTIA: Brandoni, Camilletti Ra., Montella, Paoltroni, Arbuatti (84’ Natalini), Camilletti Ri. (74’ Senigagliesi), Marabini A., Muzio, Marelli, Muzio, Marabini P. (58’ Marziali). All.Boccanera

Direttore di gara: Frapiccini Samuele

Note: spettatori 150 ca.