LE RAGAZZE di mister Scuffia in campo domenica alle 15 allo stadio Dei Pini per il ritorno del match di Coppa Italia contro il Gubbio 1906

Tutto pronto per la prima gara casalinga dell’Yfit Macerata, la squadra di calcio femminile del capoluogo. Domenica alle 15 allo stadio Dei Pini il fischio d’inizio del match contro Gubbio 1906, ritorno della sfida di Coppa Italia.

Prossima partita in casa sarà il 9 dicembre, questa la rosa della squadra: 1 Michela Castellani, 2 Claudia Di Cato, 3 Federica Romiti, 4 Noemi Tedeschi, 5 Angelica Bernacchini, 6 Chiara Crispini, 7 Marina Fiorentini (capitano), 8 Alessandra Creti, 9 Francesca Smorlesi, 10 Asia Tesei, 11 Virginia Copparo, 12 Sandra Piangerelli, 13 Sofia Paparelli, 14 Martina Spaccesi, 15 Yasmerlin Duran, 16 Giulia Armando, 17 Francesca Tarulli, 18 Arvel Vita, 19 Martina Piangerelli, 20 Tatiana Montecchia. Allenatore Alberto Scuffia, dirigente accompagnatore in panchina Marina Amici, allenatore portieri Laura Ciccarelli, dirigente accoglienza Valentina Lodico.Le altre società partecipanti al campionato di Eccellenza Marche Umbria, quarta serie nazionale sono: Orvieto fc, Vis P.S.Elpidio c. Faleria, Vis Pesaro 1898 arl, S.S. Sambenedettese, Picchi San Giacomo, S.Sabina, Real Deruta. Costo del biglietto intero 3 euro più cocktail di benvenuto, omaggio ai minorenni. Apertura botteghino alle 10,30. Per prenotazioni abbonamento (25 euro per 11 partite casalinghe) telefonare al 3472835046 .