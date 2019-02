BASKET IN CARROZZINA - La società di Porto Potenza, che ufficializza l'Avis come nuovo sponsor, pronta per la prossima stagione in serie A. Il presidente della Regione è intervenuto al vernissage che si è svolto al palasport: «Per vincere una partita servono tante cose ma soprattutto il sesto uomo, cioè il pubblico che viene a fare il tifo e che dà spirito e grinta: qui si porta avanti da anni un grande messaggio»

(foto di Federico De Marco)

«Lo sport come strumento per superare ogni barriera a dimostrazione che qualsiasi cosa ci accada nella vita non ci dobbiamo abbattere ma trovare le ragioni per andare avanti con forza e determinazione. Questo è uno sport spettacolare, molto bello da vedere. Per vincere una partita servono tante cose come una buona squadra, l’allenatore, la società sportiva che ci crede, ma serve soprattutto quello che il basket chiama il sesto uomo, cioè il pubblico che viene a fare il tifo e che ci dà lo spirito e la grinta».

Così il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha voluto portare il suo personale incoraggiamento, intervenendo questa mattina al Palasport di Porto Potenza Picena alla presentazione della nuova squadra di basket in carrozzina del Santo Stefano Sport, che si appresta ad affrontare la nuova stagione del campionato di serie A. «Un giorno importante anche per i tanti ragazzi presenti – ha continuato Ceriscioli – e ringrazio la Preside dell’istituto comprensivo Raffaello Sanzio che ha deciso di portarli qua, perché imparano qualcosa di nuovo e possono conoscere da più vicino una realtà importante come quella del basket in carrozzina, così attiva in questa comunità. Sono tanti anni che si gioca e che si porta avanti un grande messaggio». Il governatore, il cui intervento è stato preceduto da quello del presidente della Santo Stefano Sport Mario Ferraresi, ha anche ringraziato l’Avis Marche, nuovo sponsor della squadra: «Voglio complimentarmi con l’Avis per la sua grande vicinanza. Speriamo che con l’esempio di Avis si possano avvicinare altri sponsor per dare un contributo a questa bella ed unica esperienza sportiva. In bocca al lupo per questo campionato».

Dopo la finale di Supercoppa Italiana di due settimane fa, purtroppo persa contro Cantù, per la Santa Stefano Avis l’appuntamento è per sabato, 10 novembre, alle ore 17 quando al PalaPrincipi di Porto Potenza ci sarà la palla a due tra i portopotentini e Sassari. Alla presentazione ufficiale della squadra allestita dal presidente Mario Ferraresi e dal segretario generale Gianfranco Poggi, sono intervenuti anche il presidente del Consiglio Comunale di Potenza Picena Mirco Braconi, il vice presidente del Comitato Paralimpico Marche Roberto Novelli e degli sponsor (tra cui Santo Stefano Riabilitazione rappresentato dalla responsabile Area Marche Patrizia Potente, e Avis Marche e Macerata, rappresentato dal responsabile sezione Macerata Silvano Gironacci).

Caldissimi gli spalti grazie alla bella e festosa presenza delle scuole, con l’Istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Porto Potenza per il quale hanno portato un saluto ufficiale la Dirigente scolastico Federica Lautizi e la sua vice Maria Grazia Pierluca. La Santo Stefano Avis anche quest’anno è nel novero delle squadre di fascia alta ai nastri di partenza. Il gruppo delle “big” è ancora quello composto da Cantù, Giulianova e Roma, oltre appunto alla squadra guidata da coach Ceriscioli che ha messo in rosa tre innesti di qualità, come lo spagnolo Jordi Ruiz, lo scorso anno a Madrid, Davide Schiera che viene dalla Briantea 84 Unipolsai Cantù e Driss Saaid che viene da Torino. Settimane molto dure per la società sportiva portopotentina, una delle più longeve e storiche dell’intero territorio nazionale, quelle sono appena trascorse. La decisione, legittima, di interrompere la collaborazione da parte di quello che fino allo scorso anno è stato main sponsor dell’Asd Santo Stefano Sport, infatti, ha messo a durissima prova la società di Porto Potenza che, nonostante tutto, è riuscita ad iscriversi al campionato, con tutte le difficoltà del caso.

«Il nostro appello – dice il Presidente Ferraresi – è rivolto al tessuto imprenditoriale, per incrementare la rete dei nostri “amici sponsor” che ci aiutano ogni anno a consentire a tanti ragazzi disabili di praticare quell’attività sportiva attraverso la quale ritrovare sé stessi e riabilitarsi, sia dal punto di vista sociale che fisico». Ora lo sguardo passa al parquet con il match di sabato prossimo. Il prologo della Supercoppa Italiana, lo scorso 27 ottobre tra Cantù e Santo Stefano Porto Potenza che ha visto i lombardi vincere 78-45, conferma come i campioni d’Italia in carica siano in prima fila tra i favoriti. Ma ai blocchi di partenza, come dicevamo, si presentano agguerrite la stessa Santo Stefano Avis, oltre a Giulianova e Santa Lucia. Di seguito la rosa completa per la stagione 2018/19: Davide Schiera, Enrico Ghione (capitano), Dimitri Tanghe, Luca Biondi, Jordi Ruiz, Mirella Feltrin, Driss Saaid, Andrea Giaretti, Sofyane Mehiaoui, Alessandro Boccacci, Sabri Bedzeti ed Emanuele Bianchi.