CINGOLI - Dopo la richiesta del primo cittadino si è svolta la riunione del comitato provinciale per l'ordine pubblico. Il sindaco annuncia che si muoverà per ottenere più militari in servizio nel territorio comunale

«Avere più carabinieri e più controlli è un nostro diritto. A Cingoli serve una tenenza». Questo ha chiesto il sindaco Filippo Saltamartini in prefettura al comitato provinciale per l’ordine pubblico. Un summit convocato dal prefetto Iolanda Rolli proprio su richiesta del primo cittadino di Cingoli che lamenta la mancanza di carabinieri nel suo comune dove erano stati consumati alcuni furti. Presenti alla riunione il questore Antonio Pignataro, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Michele Roberti, e il comandante provinciale della Guardia di finanza, il colonnello Amedeo Gravina. Il comune di Cingoli con deliberazione adottata all’unanimità dal Consiglio comunale ha chiesto l’istituzione di una tenenza dei carabinieri a seguito di numerosi furti nelle abitazioni che si sono verificati nelle ultime settimane. «Il sindaco ha sottolineato come negli ultimi anni siano stati commessi efferati delitti tra cui il duplice omicidio in località San Faustino e come vi sia una estesa percezione di insicurezza derivante non dal numero dei reati in sé ma dai pochi militari che sono in servizio nella stazione di Cingoli» si legge in una nota del Comune. Il prefetto ha parlato della situazione degli organici delle forze dell’ordine e della carenza generale che c’è nel nostro Paese e ha sottolineato come il numero dei reati a Cingoli sia diminuito rispetto a quello degli anni precedenti. Il comandante provinciale dei carabinieri ha anche chiarito che i militari in servizi a Cingoli sono 8 e non 4. Secondo Saltamartini però, «in ragione dei diritti dello stesso personale tra cui il diritto al riposo settimanale e il diritto alle ferie, il numero degli uomini effettivamente impiegabili è molto ma molto basso, insufficiente a garantire un livello minimo di sicurezza» si legge nel comunicato del Comune. Saltamartini ha anche informato «le autorità presenti dell’avvio di una procedura giurisdizionale per far valere il diritto alla sicurezza e l’effettività del diritto stesso di fronte agli organi giurisdizionali nazionali e anche quelli dell’Unione europea. «Non si capisce – ha aggiunto il sindaco – come sia possibile parlare di diritto alla sicurezza se non ci sono carabinieri a pattugliare le nostre strade». Il colonnello Roberti ha assicurato che sulla richiesta di una tenenza verrà svolta una compiuta istruttoria all’esito della quale sarà il comando generale dei carabinieri a decidere sulla tale richiesta. Dopo l’incontro il sindaco «ha manifestato la sua insoddisfazione – continua la nota del Comune – e ha detto che il comune di Cingoli si sarebbe mosso in tutti gli spazi consentiti nel nostro ordinamento per far sì che nel nostro comune ci siano più carabinieri a contrastare una criminalità che dai furti è passata alle rapine nelle abitazioni, con organizzazioni criminali che appaiono strutturate come associazione per delinquere». «Dai piccoli furti è intollerabile che si sia passati alla grande criminalità – ha aggiunto Saltamartini – se è vero anche l’allarme lanciato dal procuratore generale circa l’insediamento di associazioni di stampo mafioso nelle Marche. Il nostro Comune non può essere esente da questo tipo di pericoli, avere più carabinieri e più controllo del territorio con maggiore sicurezza è un diritto che nessuno ci può negare. Presto – ha preannunciato Saltamartini – verranno avviate nuove iniziative per ottenere questo risultato».