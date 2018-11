MACERATA - Due appuntamenti nel weekend all'Ecomuseo: mostra e concorso

Il romanzo gotico va in scena all’ecomuseo di Villa Ficana, a Macerata. Il prossimo fine settimana due eventi con lo stesso filo conduttore: il romanzo gotico. Un genere narrativo che si è sviluppato dalla seconda metà del Settecento e caratterizzato dall’unione di elementi romantici e dell’orrore. La prima iniziativa è promossa nell’ambito del progetto Atterrati! Call for art e riguarda l’inaugurazione della mostra Disturbia di Martina Biondini in programma sabato 10 novembre alle 16,30 al centro visite dell’Ecomuseo. Martina Biondini, illustratrice di origini recanatesi con all’attivo numerose esposizioni e pubblicazioni, in questa mostra “racconta” le trasposizioni visive dei suoi incubi ricorrenti: situazioni ambigue irrisolte, dubbi morali, immagini distorte della realtà ed eventi di fantasia, il tutto intrecciato da colori sgargianti e contorni evanescenti. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 10 al 24 novembre dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, i sabati 10,17 e 24 e le domeniche 11 e 18 dalle 15 alle 19. Ulteriori informazioni su www.ecomuseoficana.it o sulla pagina Facebook “Atterrati – Call for Art”. L’11 novembre il pomeriggio all’ecomuseo sarà dedicato al concorso per fotografie e racconti brevi “Gotico e Noir a Ficana”: dalle 15 alle 19. Il tema è “Gotico e noir attraverso i secoli”. I partecipanti potranno scegliere 4 epoche storiche in cui ambientare i loro racconti e le loro fotografie, ispirandosi al racconto gotico e noir e facendosi suggestionare dal borgo e dalle sue immediate vicinanze (il parco dell’ex manicomio, la chiesa di Santa Croce) e ispirarsi al tema generale dell’evento: l’accoglienza. Saranno a disposizione 15 postazioni per scrivere i racconti. Per le fotografie saranno a disposizione le stanze della casa museo e del centro visite, oltre agli spazi esterni del borgo. I concorsi sono gratuiti. Per informazioni: www.ecomuseoficana.it e su Facebook (https://www.facebook.com/events/2246167888935869/). L’evento è organizzato con Mab Marche in collaborazione con la Regione, l’Ombudsman delle Marche, l’associazione Racconti di Città e con Street Lib, che propongono il concorso “Storie da musei, archivi e biblioteche: VII edizione speciale di Storie da biblioteca per Mab Marche”, rivolto a tutti gli appassionati di lettura, scrittura e fotografia.