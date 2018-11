Sangiustese, pari a reti bianche in Molise

SERIE D - Sul campo dell'Olympia Agnonese finisce 0 a 0

All’Acquasantianni di Trivento Agnonese e Sangiustese si dividono la posta. Molto attenta la formazione di casa a chiudere tutti gli spazi nella prima frazione con Ricciardi che prende in consegna Herrera limitandone il raggio di azione. La Stese attende l’imbucata vincente, ma i locali coprono bene gli spazi non disdegnando di pungere con Jawo. Nella ripresa i ragazzi di Senigagliesi entrano in campo più decisi, provando ad alzare il baricentro. La mira non è però quella delle migliori occasioni e così l’azione più nitida del match è di marca granata, con il palo di Sorgente, ma le reti restano inviolate.

OLYMPIA AGNONESE (4-1-4-1): Kuzmanovic, Corbo, Gentile, Ricciardi, Carrieri, Cassese, De Stefano (15’ st Dezai), Salifu (37’ st De Simone), Jawo, Sorgente (35’ st Nyang), Pejic (42’ st Pejic). A disposizione: Venturini, Calabrese, Falco, Pagano, Carnevale. Allenatore: Antonio Foglia Manzillo.

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Chiodini, Marfella, Santagata (35’ st Shiba), Perfetti, Moracci, Scognamiglio, Pezzotti (34’ st Laringe), Camillucci (49’ st Patrizi), Cheddira, Herrera (43’ st Pluchino), Tizi (43’ pt Argento). A disposizione: Carnevali, De Reggi, Calamita, Kamara. Allenatore Stefano Senigagliesi.

ARBITRO: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido.

NOTE: spettatori 200 circa; corner 3-3; recupero 1’+ 5’.

CRONACA

PRIMA FRAZIONE

11’ pt: Herrera dalla destra pennella per il centro dell’area dove non trova nessun compagno pronto a intervenire.

17’ pt: Parte dai piedi di De Stefano la prima conclusione locale del match: sfera alta dalla distanza.

30’ pt: Chiodini alza in corner la punizione di Pejic. Sull’angolo seguente Salifu prova l’incornata.

35’ pt: Pezzotti si fa vedere dalla sinistra.

SECONDA FRAZIONE

4’ st: la rasoiata dalla destra di Herrera non sibila molto lontano dal palo.

5’ st: la risposta dei granata è nel tiro vicino all’incrocio di Jawo.

20’ st: Chiodini salva in angolo su Ricciardi messo a tu per tu da Dezai.

21’ st: Kuzmajovic si avventura fuori dai pali, Pezzotti prova a sorprenderlo.

24’ st: la punizione di Herrera non fa male.

25’ st: la conclusione di Sorgente si infrange sul palo.

30’ st: Testa di Cheddira out.

35’ st: Laringe mette al centro ma non riescono ad arrivare nè Cheddira nè Herrera.