FIUMINATA - L'incontro si è svolto ieri per spiegare cosa è cambiato nelle Marche dopo la sentenza del Consiglio di stato che vieta la caccia in febbraio e a partire dal 24 ottobre, in tutte le zone a protezione ambientale della rete Natura 2000

Cacciatori a lezione sulle nuove regole della caccia nelle Marche, per evitare comportamenti scorretti e multe o denunce. Ieri pomeriggio a Fiuminata, di fronte ad una platea composta da cacciatori, rappresentanti delle associazioni di caccia e pesca, allevatori, agricoltori, referenti delle comunanze agrarie e cittadini, hanno spiegato le ultime novità il comandante dei carabinieri forestali Andrea Reani ed il comandante della stazione dei carabinieri di Fiuminata Nicola Pagano. A seguito di una recente sentenza del Consiglio di Stato, è stato sospeso il calendario venatorio già approvato dalla Regione Marche. D’ora in poi non si potrà cacciare più il mese di febbraio e nelle aree della rete Natura 2000, zone protette ad alto valore paesaggistico. Nei fatti dal 24 ottobre, come spiegato dai due militari, è vietata la caccia sotto qualsiasi forma nelle aree Natura 2000, che comprendono le Sic (Sito di interesse comunitario) e Zps (Zone di protezione speciale), che il legislatore aveva appunto indicato come aree di estrema importanza per la tutela della biodiversità e degli habitat. Inoltre la caccia sarà vietata anche dal primo febbraio e per tutto il mese, per consentire la migrazione delle specie animali verso i luoghi di nidificazione. A presentare ricorso contro il calendario venatorio regionale erano state la Lac (lega abolizione caccia) ed il Wwf, assistiti dagli avvocati Tommaso Rossi ed Alessio Petretti. Reani e Pagano hanno illustrato tutte le novità e le sanzioni che si rischiano, nel caso non siano rispettate. Nel corso della riunione si è parlato anche del problema dei cinghiali, che nella zona di Fiuminata causano problemi agli automobilisti che si trovano a transitare lungo le strade, sia nelle zone agricole devastano spesso i campi provocando notevoli danni.