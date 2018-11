MACERATA - Appuntamento domani alle 19 davanti al monumento in piazza Pizzarello

Centenario della fine della Grande Guerra, domani la celebrazione organizzata dal gruppo Alpini di Macerata. Si terrà alle 19 al monumento in piazza Pizzarello, dopo l’invito del presidente nazionale Favero a partecipare simultaneamente all’appuntamento in tutte le località italiane ed estere in cui sia presente una rappresentanza degli alpini. Nei giorni scorsi, a Cagli, si è svolta la 98esima edizione dell’Adunata Sezionale dell’associazione Nazionale Alpini delle Marche e, nonostante le pessime condizioni meteoorologiche, la graziosa cittadina è stata invasa da centinaia di Alpini marchigiani con numerose rappresentanze dal centro Italia. Anche il gruppo di Macerata è stato presente raccogliendo numerosi gesti di simpatia da parte dei cittadini di Cagli. La manifestazione con un corposo programma di eventi ha visto anche la deposizione di una corona di alloro al Cippo eretto in onore dell’alpino ciclista Michele Scarponi.