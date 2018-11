ECCELLENZA - I crèmisi si impongono nel primo turno del triangolare di semifinale della manifestazione. La doppietta di Terriaca e la rete di Della Spoletina mettono ko la formazione di Lattanzi, che affronterà il Porto d'Ascoli in casa il 21 dicembre

di Michele Carbonari

Successo in scioltezza del Tolentino, che già nel primo tempo chiude la pratica Montefano con un netto 3-0. Micidiale l’uno-due di Terriaca che realizza la personale doppietta tra il 16′ e il 19′, alla mezz’ora Della Spoletina mette al sicuro il risultato. Al Della Vittoria è andato in scena la prima giornata della semifinale di Coppa Italia d’Eccellenza, in questa edizione suddivisa in tre turni. Infatti il penultimo atto della competizione è composto da un triangolare (B), completato dal Porto d’Ascoli, futuro avversario dei viola di Lattanzi mercoledì 21 novembre (in casa) e avversario dei crèmisi il 5 dicembre (in trasferta). Nessun problema, dunque, per la capolista guidata da mister Mosconi, che poteva chiudere l’incontro con un punteggio addirittura più ampio. Sul fronte opposto, il Montefano (giunto a questo appuntamento dopo aver vinto il sorteggio con il Portorecanati) ha fatto troppo poco per impensierire la retroguardia ospite, in parte comprensibilmente vista la precaria classifica in campionato, la quale impone dispiegarvi tutte le energie per raggiungere la salvezza, da matricola.

La cronaca. Per far rifiatare alcuni big e in ottica del prossimo turno di campionato, i due allenatori hanno schierato dal 1′ quei giocatori che fino a questo punto della stagione hanno trovato meno spazio, arrivando al 90′ con tanti under in campo. La partita si gioca praticamente solo nel primo tempo. Passano appena 6′ e Rocchi compie il suo primo intervento, mandando in angolo il colpo di testa di Raponi su cross di Tartabini. Il Tolentino in avanti è micidiale e assesta il doppio colpo tra il 16′ e il 19′ con il killer d’area di rigore Terriaca: prima si gira abilmente tra la morsa di Moschetta e con un diagonale micidiale fulmina il portiere ospite, poi riceve un bel pallone da Gabrielli e lo piazza sul secondo palo. A metà frazione, il Montefano prova a sorprendere la difesa crèmisi (fermatasi credendo in un fuorigioco, che il guardalinee non ravvisa): Palmucci con un pallonetto tenta di beffare Rossi che con la mano di richiamo si rifugia in angolo. Alla mezz’ora l’omologo Rocchi è chiamato agli straordinari sulla spizzata di testa di Terriaca. L’estremo difensore, però, non riesce ad intervenire alla stessa maniera qualche secondo dopo sulla girata al volo di prima intenzione di Della Spoletina, che firma il tris (30′).

La ripresa entra nel vivo solamente nel finale, i protagonisti sono tutti ragazzi inseriti da mister Mosconi. In precedenza, appunto, spazio alla girandola di cambi. Al neoentrato Tittarelli viene annullato un gol per posizione di fuorigioco, poi colpisce una splendida traversa dalla distanza, complice una deviazione di Rocchi. Traore invece ci prova prima con un’azione personale e poi servito da Marco Mariani, entrambe le volte non inquadra lo specchio. Infine è la volta di Cicconetti, murato di testa da un’intervento di Dourasse sulla linea di porta. Domenica prossima il Tolentino scenderà in campo a Marina di Montemarciano mentre il Montefano sarà impegnato in trasferta, sul campo dell’Atletico Gallo Colbordolo.

Il tabellino

TOLENTINO (4-4-2): Rossi; Della Spoletina, Matteo Mariani, Labriola (1′ s.t. Traore), Tartabini; Boutlata (21′ s.t. Tittarelli), Gabrielli (10′ s.t. Tortelli), Corpetti, Marco Mariani; Raponi (30′ s.t. Cicconetti), Terriaca (7′ s.t. Merlini). A disp.: Giorgi, Borghetti, Laurenti, Fondi. All.: Mosconi.

MONTEFANO (4-3-3): Rocchi; Cesari, Moschetta, Donati, Pigini (1′ s.t. Bonacci); Camilloni (9′ s.t. Dourasse), Gigli (25′ s.t. Silvestroni), Rossini; Palmucci, Manzotti (1’s.t. Galassi), Aquino (13′ s.t. Cingolani). A disp.: Pedol, Donnari, Mengoni, Latini. All.: Lattanzi.

TERNA ARBITRALE: Clementi di Ancona (Galieni di Ascoli Piceno – Traini di Ascoli Piceno)

RETI: 16′ p.t. e 19′ p.t. Terriaca, 30′ p.t. Della Spoletina.

NOTE: spettatori: 300 circa. Ammoniti: Cesari. Angoli: 7-1. Recupero: 3′ (0’+3′).