SAN SEVERINO - Lunedì il primo di quattro incontri pensati per formare i volontari in hospice

In occasione della Settimana per la lotta contro il dolore inutile, la Fondazione l’Anello della Vita Onlus, con il patrocinio del Comune di San Severino Marche, lunedì prossimo (5 novembre) darà vita a un ciclo di quattro incontri per formare i volontari in Hospice. La giornata d’apertura sarà ospitata, a partire dalle ore 17, nella sala Aleandri del teatro Feronia mentre le altre lezioni si terranno nella sede dell’Hospice, presso l’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio”. Al primo degli incontri in programma prenderanno parte il presidente della Fondazione Anello della Vita Onlus, Francesco Rapaccioni, il responsabile dell’Hospice settempedano, Sergio Giorgetti, e il medico legale Nunzia Cannovo. Da sempre l’Hospice settempedano si prende cura dei pazienti alle prese con il fine vita fornendo un servizio insostituibile per tutto il territorio settempedano e, più in generale, dell’entroterra Maceratese. Dopo il terremoto 2016 la struttura ha ospitato anche molti ricoveri in sollievo di persone che, diversamente, non avrebbero potuto ricevere le necessarie cure presso la propria abitazione rovinata dalle scosse.