PRESENTATO IL PROGETTO irriguo del fiume Musone: interesserà oltre a Cingoli, Montefano e Filottrano per un totale di 1.900 ettari. Sul piatto 20 milioni di euro, si conta di realizzarlo per il 2020. Il presidente del Consorzio di bonifica Netti: «Un cambiamento epocale»

Il progetto per l’estensione dell’impianto irriguo del fiume Musone è ai nastri di partenza con una dote di 20 milioni di euro. Perno centrale sarà la diga di Cingoli. Il progetto è stato presentato oggi in Regione: hanno preso parte all’incontro il governatore Luca Ceriscioli, il presidente del Consorzio di bonifica delle Marche Claudio Netti, il presidente Anbi Marche, Michele Maiani e il delegato nazionale Anbi Marco Bottino. Gli elementi tecnici del progetto sono stati approfonditi dal progettista del Consorzio di Bonifica delle Marche Cristiano Aliberti.

«La scelta – ha detto Ceriscioli – di un unico Consorzio Bonifica delle Marche e il fatto che la Regione ci abbia creduto, soprattutto come braccio operativo delle iniziative per la difesa del suolo e il rilancio di agricoltura, sta dando frutti straordinari. Una grande capacità operativa di trasformare quelle che sono risorse, in realizzazioni. Il progetto che si presenta oggi coinvolge 140 aziende lungo la valle del Musone e sono convinto che in un tempo ragionevole diventerà un’opera a servizio dell’agricoltura e un’ opportunità di crescita economica. E’ l’ennesima dimostrazione di un territorio sempre più gestito e penso che questo sia l’obiettivo di tutti. Le cronache nazionali questi giorni mostrano i danni che fa il maltempo, ma spesso la vera causa è la mancata manutenzione del territorio. Questo braccio operativo è quindi una grande risorsa che vogliamo mettere in campo sempre più e i 20 milioni impiegati per questo progetto si affiancano a tante altre risorse che grazie al connubio Regione Consorzio si tradurranno in più sicurezza per i marchigiani e opportunità di crescita economica per l’agricoltura».

Il ministero delle Politiche agricole dopo oltre un anno di verifiche e selezioni, ha riconosciuto l’importanza e il valore dell’opera che porta la nuova superficie irrigua lorda a 1.900 ettari, compresi nei comuni di Cingoli e Montefano in provincia di Macerata e Filottrano, in provincia di Ancona. L’importo complessivo del finanziamento è pari a 20 milioni di euro e la durata dei lavori è stimata in due anni. Opere che partiranno a maggio 2019 e prevedono la realizzazione di un serbatoio di compenso, cioè un laghetto, in località San Faustino di Cingoli e una rete di distribuzione con condotte in pressione per oltre 45 Km, con 15 Km in acciaio di grande diametro e 30 Km in pvc di piccolo e medio diametro. Saranno servite oltre 140 ditte. L’opera risponde ai moderni standard richiesti e consente di ottenere molti vantaggi. Tra questi l’ottimizzazione della risorsa idrica con condotte in pressione, sistemi di telecontrollo per il monitoraggio delle portate, salvaguardia ambientale per la ricarica idrogeologica degli acquiferi e un’elevata qualità delle acque invasate ed utilizzate per l’irrigazione. In conclusione i benefici che si otterranno dalla realizzazione del progetto, oltre che per gli agricoltori in termini di produzione, ricadranno anche sull’ambiente, in quanto consentiranno la tutela della risorsa idrica.

«Si tratta di un’opera importante che sarà conclusa nel biennio 2019/2020 – ha proseguito il presidente del Consorzio di bonifica Netti – Non è un semplice progetto di irrigazione. Si passerà dal prelievo in falda a quello di acqua “perduta”, che se non fosse trattenuta dalla diga di Cingoli si perderebbe in mare. Questo già definisce il vantaggio enorme in termini ambientali del progetto. Sarà usata acqua a scorrimento (a caduta dalla diga di Cingoli) e questo diventerà il sistema di irrigazione di maggiore interesse nelle Marche, perché avviene senza il consumo di un chilowatt, in quanto è a caduta. Il lago di Cingoli, già grande oasi naturalistica, diventa sempre più strategico. E’ un cambiamento epocale per 140 aziende agricole. Noi con questo progetto riusciremo a contenere i costi ambientali e faremo salire in modo esponenziale il reddito agricolo lordo, in quanto un terreno assistito da irrigazione diventa molto più produttivo. Molte aziende di giovani agricoltori troveranno con questo sistema un incentivo e un’opportunità. Quindi c’è il rilancio di un’economia sostenibile. Sono molto grato come Consorzio di Bonifica al presidente Ceriscioli che ha risolto molti ritardi».