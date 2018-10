PORTO RECANATI - Un annuncio su internet proponeva il cellulare Apple a 500 euro, ma era un raggiro messo in piedi da un 67enne che è stato denunciato

Vendita online fittizia, truffato un porto recanatese che aveva sborsato 500 euro per un iPhone. Sulla carta sembrava un affare quell’Iphone X venduto a “soli” 500 euro, a fronte di un prezzo di mercato superiore di qualche centinaia di euro e così un uomo residente a Porto Recanati lo scorso 13 agosto aveva proceduto all’acquisto sul sito “Subito.it” dell’apparecchio telefonico venduto da un uomo che i carabinieri hanno accertato essere un napoletano di 67 anni. Il compratore aveva concluso l’acquisto versando su una carta 500 euro, ma quel telefono nelle Marche non è mai arrivato. Capito l’inganno (il compratore era sparito e diventato irraggiungibile), l’uomo ha proceduto a denunciare quanto accaduto fornendo gli estremi del versamento effettuato. I militari attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e attraverso il tracciamento del flusso di denaro sono riusciti a risalire al napoletano, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato denunciato per truffa.