SAN SEVERINO - I volontari guidati dal coordinatore Dino Marinelli, fanno parte della colonna mobile della Regione

I volontari del gruppo comunale di Protezione civile di San Severino, guidati dal coordinatore Dino Marinelli, sono partiti all’alba di oggi insieme alla colonna mobile della Regione per portare aiuto alle popolazioni del Veneto colpite dall’alluvione. La squadra, formata da tre componenti, si è mossa su di un furgone al quale è agganciata un’idrovora. Il mezzo, insieme ad altri sette con altrettante squadre di volontari partiti da diversi centri marchigiani, è diretto all’aeroporto di Belluno. Da qui i volontari saranno destinati ai vari centri colpiti dall’ondata di maltempo. Il gruppo comunale settempedano di Protezione Civile in passato è intervenuto per portare soccorso in occasione delle alluvioni che hanno colpito le città di Senigallia, Benevento e Genova.