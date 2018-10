PORTO RECANATI - Il presidente Alberto Giattini è intervenuto alla trasmissione "Domenica Italiana" mandata in onda a Mar del Plata dalla emittente "Emisora del Sol"

In occasione del progetto avviato da tempo prima dall’Avis nazionale e proseguito dall’Avis delle Marche, anche Porto Recanati ha aderito al fine di sensibilizzare la popolazione argentina verso la donazione di sangue che attualmente avviene su base spontaneistica ma non ordinata e coordinata. L’Avis di Porto Recanati con l’associazione Amici di Mar del Plata sensibili a questo progetto in virtù della storia, del gemellaggio con la città, ma soprattutto dei legami di “sangue” ha sviluppato una iniziativa finalizzata a questo scopo. Alberto Giattini per l’Avis di Porto Recanati, intervenuto alla trasmissione radiofonica “Domenica Italiana” mandata in onda a Mar del Plata dalla emittente “Emisora del Sol”: «La trasmissione è avvenuta per via telefonica dalla nostra sede con Giuliano Maiolatesi per l’Avis Regionale, l’ass.re Fabbracci e Vittorio Solazzi per l’associazione Amici di Mar del Plata. In studio alla Radio, erano presenti Il conduttore Pasqual Paoletta, Aldo Mecozzi della Unione dei Marchigiani a Mar del Plata, Patricia Lois del Centro di Emoterapia dell’Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende” e Gerardo Speroni in rappresentanza della sanità privata della città. Grazie alla capacità di Paoletta di sviscerare il problema ed al contributo linguistico di Aldo Mecozzi si è potuto dialogare per più di mezz’ora scambiando idee, proposte, ma soprattutto necessità di cooperazione per il particolare aspetto della donazione di sangue che non ha alternative per la cura di molte malattie. Dall’Argentina hanno spiegato la spontaneità e la dedizione in caso di necessità immediata, ma purtroppo non c’è e se ne sente il bisogno di allestire, una banca del sangue che sia stabile e consenta di far fronte a tutte le esigenze. Ci si è lasciati con il proposito di risentirsi per approfondimenti con gli ospiti in studio in Argentina che hanno gradito l’iniziativa. Tutto il dialogo è andato in onda via radio in Argentina, nell’area di Mar del Plata con possibilità di ascolto in streaming».