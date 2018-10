AMMINISTRAZIONE - I fondi sono stati liberati all'inizio di ottobre da un provvedimento dello Stato. Tra le opere previste la sistemazione del teatro comunale e l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione

«Appignano Comune virtuoso»: a dirlo il sindaco Osvaldo Messi che sottolinea come «una gestione attenta e parsimoniosa del bilancio comunale ha determinato la formazione, in questi ultimi anni, di avanzi di amministrazione per un totale di 438.245,06 euro, che stringenti vincoli finanziari, imposti da leggi dello Stato, ne impedivano la spesa. Finalmente un provvedimento del 3 ottobre la Ragioneria generale dello Stato ha liberalizzato l’utilizzo di queste risorse che impiegheremo già dal corrente anno per finanziare diverse spese di investimento».

In particolare il primo cittadino indica la riqualificazione di Borgo XX Settembre per una spesa complessiva di 95mila euro; realizzazione di un percorso pedonale, lottizzazione S. Lucia / zona Impianti Sportivi – in fase di progetto esecutivo – spesa complessiva 64mila euro; sistemazione esterna nuovo Teatro comunale – In fase di progetto esecutivo – spesa complessiva 60mila euro, interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione – In fase di avvio della progettazione – spesa complessiva 400mila euro di cui 100mila euro con fondi comunali mentre euro 300mila euro con contributo a fondo perduto della Regione Marche già assegnato (Por Fesr Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 13.2); riqualificazione Borgo XX Settembre: 2° stralcio (continuazione marciapiede ambo i lati fino ad ex bagni pubblici) – In fase di avvio della progettazione – spesa complessiva 100mila euro. «Si tratta di tutte opere importanti – conclude – utili per la nostra collettività e che verranno realizzate a breve termine grazie ad un razionale utilizzo delle risorse di bilancio».