CINGOLI - Il sindaco Filippo Saltamartini lamenta la carenza di militari al comando del Balcone delle Marche. «Ho chiesto alla prefettura la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Vogliamo risposte»

Serie di furti a Cingoli, la protesta del sindaco Filippo Saltamartini: «Sono passati due anni dalla manifestazione in piazza della Libertà a Macerata ed è bastato poco perché il Comando dei carabinieri ci portasse via due militari senza rimpiazzarli». Il primo cittadino, dopo il sit-in sotto la Prefettura del 2016, avverte che poco è cambiato nel territorio del Balcone delle Marche in termini di sicurezza. Nel fine settimana, nella notte tra venerdì e sabato, i ladri hanno tentato di svaligiare un’abitazione nella frazione di Villa Strada. I malviventi sono tornati a colpire la sera seguente, riuscendo a mettere a segno due furti in due abitazioni diverse. «Evidentemente – ha commentato il sindaco Saltamartini – avevano notato che tutto era tranquillo e non vi erano carabinieri né altre forze dell’ordine a disturbare il loro lavoro. Chi ha subito uno di questi reati sa perfettamente che ti levano la tranquillità. Nelle settimane precedenti, analoghi tentativi di furto, solo sventati dai sistemi d’allarme, hanno gettato nel panico un altro quartiere di Cingoli quello di San Giuseppe. Quelle famiglie colpite lamentano l’abbandono da parte dello Stato del nostro territorio. E il sindaco non può che raccogliere l’allarme perché condivide la preoccupazione». Saltamartini fa sapere inoltre di aver spedito alla Prefettura «una richiesta di riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. E’ chiaro che vogliamo fatti e risposte concrete da quelle autorità a cui la Costituzione affida la nostra tutela dalla criminalità. A Cingoli abbiamo installato telecamere da 10 anni, ma ciò che serve è il controllo del territorio e cioè carabinieri in servizio sul territorio. Anche i comuni ed i sindaci hanno registrato un pauroso abbattimento delle risorse disponibili, però non abbiamo chiuso né i Comuni né licenziato dipendenti né interrotto i trasporti scolastici o le mense. Tenere caserme dei carabinieri con 4 militari disponibili è un’offesa alla nostra ragionevolezza. È compito dei dirigenti migliorare l’organizzazione della sicurezza nel nostro Paese. Questa è un’organizzazione sbagliata perché il personale è ammucchiato in poche città, lasciando sguarniti interi comprensori come il nostro. E a noi tutto questo non può andar bene. Per chi ha questa sensibilità – conclude – voglio ricordare che dobbiamo prepararci anche ad azioni eclatanti».