Un autogol lancia la Recanatese

SERIE D - I giallorossi sfruttano la deviazione di De Fabritiis nella propria porta per battere il Real Giulianova al Tubaldi e mettere nel mirino la zona playoff

Grazie ad un fortunato autogol DI De Fabritiis la Recanatese batte di misura il Real Giulianova e prosegue la rincorsa alla zona playoff, distante sempre tre sole lunghezze. Al Tubaldi è determinante un tocco del difensore abruzzese nella propria porta, giunto all’8′ del primo tempo. Gli ospiti vanno vicini al pareggio con Del Grosso, che nel corso della gara colpisce due legni. I leopardiani comunque ci provano e sfiorano più volte il raddoppio. Un successo che proietta nel migliore dei modi la Recanatese alla sfida del Manuzzi di Cesena in programma domenica prossima.

Cronaca. La Recanatese sblocca subito, all’8′: Sivilla entra in area, con il sinistro mette in mezzo e De Fabritiis nel tentativo di allontanare scivola e mette il pallone nella propria porta. Al quarto d’ora si affaccia in avanti il Real Giulianova, con Del Grosso che approfitta di un disimpegno sbagliato dei giallorossi, il suo destro dalla lunga distanza non sorprende Piangerelli, che al 28′ è bravo a sventare la conclusione al limite di Di Paolo. Al 34′ bella azione della Recanatese, che si rende pericolosa. Olivieri lancia Pera che dalla destra mette in mezzo un rasoterra che Sivilla devia in porta con uno splendido colpo di tacco ma Shiba respinge. Gli ospiti sono sempre insidiosi e sfiorano il pari al 38′ Del Grosso il quale crossa e colpisce la traversa. Al 43′ l’arbitro annulla un gol a Sivilla, per fuorigioco. Un minuto dopo, Pera sfiora il bis con un diagonale da dentro l’area di rigore che fa la barba al palo. La Recanatese riparte all’attacco anche nella ripresa (6′): da posizione favorevole Olivieri spara alto un assist di testa di Sivilla. Al quarto d’ora Marchetti, dai 20 metri, tira centralmente, il portiere ospite blocca in due tempi. Ogni volta che il Real Giulianova si affaccia in avanti mette sempre i brividi: Del Grosso questa volta prende il palo con una conclusione da fuori area (26′). Situazione simile al 39′, quando Piangerelli respinge il tiro di Mangiacasale e Di Paolo spara fuori il cross di Torelli. La Recanatese risponde nel finale con bomber Pera, che viene murato da Shiba. Termina 1-0 per i leopardiani dopo quattro minuti di recupero.

Il tabellino:

RECANATESE: Piangerelli, Dodi (42′ s.t. Gambacorta), Monti (42′ s.t. Candidi), Lunardini, Nodari, Rutjens, Pera, Borrelli, Sivilla (34′ s.t. Palmieri), Olivieri, Marchetti (28′ s.t. Raparo). A disp.: Sprecacè, Mataloni, Colonna, Giaccaglia, Tanoni. All.: Alessandrini.

REAL GIULIANOVA: Shiba, Del Grosso, Antonelli (34′ s.t. Palladini), Fuschi, Ferranti, De Fabritiis, Di Paolo, Balducci (40′ s.t. Pierabella), Frulla (20′ s.t. Mangiacasale), Torelli, Fazzini. A disp.: Parente, Ferrini, Ricchioni, Forò, Crisci, Fondrieschi. All.: Stallone.

TERNA ARBITRALE: Bordin di Bassano del Grappa (Gambino di Nocera Inferiore – Pelosi di Ercolano)

RETE: 8′ p.t. autogol De Fabritiis

NOTE: ammoniti: Fuschi, Antonelli, Lunardini, Marchetti, Nodari.