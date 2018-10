ECCELLENZA - I viola, nel primo tempo, riprendono per due volte la seconda forza del campionato grazie ad un autogol e al sigillo di Palmucci. Lo stesso numero dieci viene espulso nella ripresa e gli ospiti ne approfittano per assestare il colpo del ko con Salvatori: gli uomini di Lattanzi restano al penultimo posto in classifica

Il Montefano scivola tra le mura amiche contro il Sassoferrato Genga, seconda forza del campionato, e si ritrova penultimo in classifica, da solo, a tre punti. I ragazzi di Lattanzi se la giocano a viso aperto nella prima frazione: l’autogol di Corazzi riprende Ruggeri, mentre Palmucci riacciuffa il secondo vantaggio di Piermattei. L’autore del gol viola, però, lascia in dieci i propri compagni nella ripresa, permettendo così a Salvatori di firmare il 3-2 finale, dopo la traversa colpita da Latini. Il Montefano avrà modo di rifarsi mercoledì prossimo in Coppa Italia, in trasferta contro il Tolentino.

La cronaca. La partita entra nel vivo grazie ad un ispirato Samuele Ruggeri. Al 22′ con una rovesciata sugli sviluppi di un calcio d’angolo impegna in corner Pedol, che nulla può invece, due minuti dopo, sulla punizione del fantasista ospite. Dopo aver rischiato su un pallone insidioso di Corazzi, i viola di Lattanzi pervengono al pareggio tramite un autogol proprio dello stesso terzino sinistro, che alla mezz’ora prova a servire di testa il proprio portiere ma lo batte clamorosamente. Il Sassoferrato si riporta in avanti al 39′, questa vola Ruggeri veste i panni di assistman per Piermattei che di sinistro batte Pedol. Il Montefano non ci sta e tre minuti dopo ristabilisce i conti grazie ad una bella conclusione mancina da fuori di Palmucci. I viola sfiorano il tris nella ripresa, al 10′, ma Latini colpisce la traversa da ottima posizione un cross di Donnari. I ragazzi di Lattanzi, rimasti in inferiorità numerica per il rosso rimediato da Palmucci, si salvano dieci minuti dopo: l’incornata di Ferretti è preda di Pedol. Il Sassoferrato, però, colpisce al 36′ con Salvatori, freddo a superare il portiere locale in area. Il Montefano si riversa in avanti e nel recupero la punizione dai venti metri del subentrato Aquino viene disinnescata da Latini.

Il tabellino:

MONTEFANO: Pedol, Donnari, Mengoni, Carotti, Pigini, Moschetta, Maruzzella, Gigli, Latini, Palmucci, Bonacci (16′ s.t. Aquino). A disp.: Zacconi, Cesari, Rossini, Donati, Silvestroni, Manzotti, Galassi, Camilloni. All.: Lattanzi.

SASSOFERRATO GENGA: Latini, Petroni, Corazzi, Ferretti, Brunelli, Gaggiotti, Salvatori, Monno (42′ s.t. Cicci), Piermattei (39′ s.t. Arcangeli), S. Ruggeri, Battistelli. A disp.: Clementi, C. Ruggeri, Ciccacci, Bizzarri, Lippolis, Silvestri, Bonci. All.: Ricci.

TERNA ARBITRALE: Boiani di Pesaro (Paolella di Ancona – Gasparini di Macerata)

RETI: 24′ p.t. Ruggeri, 30′ p.t. autogol Corazzi, 39′ p.t. Piermattei, 42′ p.t. Palmucci, 36′ s.t. Salvatori.

NOTE: ammoniti: Carotti, Latini, Battistelli, Petroni. Espulso: Palmucci al 16′ del s.t.