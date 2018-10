«Borgo in festa: un’altra vittoria»

COLMURANO - La soddisfazione della Soms e dell'amministrazione per l'ottima riuscita dell'iniziativa. Emozionante il momento con i vigili del fuoco

Nonostante il tempo inclemente, Colmurano, anche quest’anno, ha vinto la sfida organizzando la sua “due giorni”: “Borgo in Festa”, con la Castagnata e il Polentone, e ottenendo un grande successo di pubblico, anche grazie alle grandi emozioni che è riuscita a provocare.

La Società Operaia e il Comune di Colmurano sono più che soddisfatti dei risultati ottenuti sabato 20 e domenica 21 ottobre, in occasione di “Borgo in Festa”, perché già dal primo pomeriggio di sabato, le centinaia di persone giunte da tutte le parti delle Marche, sono rimaste incantate dall’importante dispiegamento di forze e mezzi dei Vigili del Fuoco di Macerata e di Tolentino, che hanno allestito delle emozionanti simulazioni d’interventi di salvataggio. I bambini soprattutto, che i pazienti e amorevoli uomini della Compagnia provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata comandati dalll’ingegner Pierpaolo Patrizietti, hanno divertito, assecondandoli in tutto e per tutto, fino a far loro indossare giubbotti ed elmetti.

«È stato straordinariamente importante, confortante ed emozionante – scrivono gli organizzatori – vedere, come la particolare forza e l’estremo coraggio di questi uomini, non nascondano mai un grandissimo cuore. La festa è continuata con il piacevole accompagnamento degli stornellatori, tra decine di stand enogastronomici ricchi di prodotti locali, come quelli della Comunità di Castelluccio e delle “Piazzette dei Mestieri e dei Sapori”, ma anche tra numerose bancarelle che annunciavano le Feste natalizie.

All’apertura delle cucine, si era già formata da diverso tempo una lunga fila, fatta da persone impazienti di prenotare e gustare la varietà di piatti cucinati con amore e con materie prime locali di particolare qualità. Alla fine della serata, non è rimasta nemmeno una piccola porzione di cibo».

E poi la cultura… con il Convegno dal titolo “I quattro Elementi – Fuoco”, che ha visto diversi relatori di spicco, tra i quali si è particolarmente distinto il Sindaco dei giovani di Colmurano, Simone Contratti, che nonostante la sua giovane età, ha sorpreso tutti con la sua inusuale spigliatezza e con il profondo significato delle sue parole.

E infine la musica, eseguita dal duo “Chopas & Taborro”, capace di raccogliere decine e decine di persone di tutte le età, tra applausi, canti e balli che si sono protratti fino a mezzanotte.

La Festa è poi ripresa il giorno successivo, per l’ora del pranzo domenicale.

Insomma, un grande successo, che non a caso ha spinto la Società Operaia di Colmurano a prendere in seria considerazione la possibilità di aggiungere nella prossima edizione di questa ormai collaudata e sempre più attesa ricorrenza, anche la giornata del venerdì.