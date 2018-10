Lube a Verona per il tris

VOLLEY A1 - I biancorossi impegnati domenica alle 18 all'Agsm Forum contro la formazione scaligera. Gli uomini di Medei cercano la terza vittoria in altrettante gara per iniziare al meglio il tour de force che li vedrà impegnati fino alla fine di novembre. Cester: «Se scenderemo in campo con la determinazione giusta sono certo che riusciremo a portare a casa un risultato importante»

In arrivo la seconda trasferta della stagione in SuperLega Credem Banca per la Lube Civitanova. Domenica (alle 18, diretta Lega Volley Channel) gli uomini di Medei scendono in campo all’Agsm Forum di Verona per affrontare la Calzedonia della terza giornata di andata, a caccia del terzo successo consecutivo nel massimo campionato dopo quelli ottenuti a Padova e nella prima casalinga con Ravenna. Dunque, ancora il Veneto sulla strada di Stankovic e compagni, che stavolta dovranno incontrare una formazione sulla carta ancora più attrezzata delle due affrontate finora, anche se reduce da un pesante ko casalingo contro Perugia. Oggi e domani pomeriggio sono in programma gli ultimi due allenamenti di tecnica all’Eurosuole Forum, poi la partenza per Verona.

Un minuto di silenzio su tutti i campi – La Federazione Italiana Pallavolo ha disposto che in tutte le gare di sabato 27 e domenica 28 ottobre venga osservato un minuto di silenzio in memoria di Sara Anzanello, l’ex campionessa azzurra scomparsa ieri a soli 38 anni.

Alla scoperta dell’avversario Calzedonia Verona – La formazione guidata da Nikola Grbic si affida al braccio pesante dell’opposto francese Boyer, in diagonale con il giovane regista italiano Spirito. Al centro l’ex Piacenza Alletti in coppia con l’argentino Solé, tornato così nel campionato italiano dopo gli anni a Trento, a disposizione anche l’esperienza di Birarelli e il giovanissimo bulgaro Grozdanov. In banda reperto affidati agli iraniani Manavinezhad e Sharifi, con le alternative Savani e Marretta. Il libero è De Pandis.

Parla Enrico Cester- «Il calendario ha voluto che anche la nostra seconda trasferta di SuperLega Credem Banca sia in Veneto, dunque viaggeremo già domani verso Verona per affrontare la Calzedonia dopo aver giocato a Padova due settimane fa. Il nostro obiettivo, naturalmente, è di raccogliere i tre punti anche dal campo scaligero: veniamo da due vittorie secche per 3-0 ma non pensiamo che all’Agsm Forum sia facile, tutt’altro. Non ci facciamo ingannare dal risultato negativo raccolto dai veronesi contro Perugia, la Calzedonia è una formazione molto ben attrezzata e vorrà darci filo da torcere dal primo all’ultimo punto per riscattare l’ultima prestazione di fronte ai loro tifosi. Da parte nostra, concentriamoci sui continui miglioramenti nel nostro gioco e sulle grandi possibilità che abbiamo dopo il rientro di Sokolov che ha ulteriormente aumentato le frecce al nostro arco. Se scenderemo in campo con la determinazione giusta, palla dopo palla, sono certo che riusciremo a portare a casa un risultato importante anche da Verona».