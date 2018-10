MACERATA - Convegno a Villa Anitori, organizzato dallo Studio Associato Pietrella-Bruè, in programma domani dalle 9 a Villa Anitori

“Uno sguardo al futuro: fatturazione elettronica e nuove frontiere di crescita, tutela per imprese, professionisti e privati”. Questo il titolo del convegno che si svolgerà domani a Villa Anitori a partire dalle 9 fino alle 13, organizzato dallo Studio Associato Pietrella-Bruè di Macerata con l’intento di informare imprese, professionisti e privati nell’ambito della fatturazione elettronica. Nel corso della mattinata si susseguiranno numerosi interventi strutturati in modo da rendere l’incontro brillante e dinamico. Il dottor Donatello Viggiano tratterà il tema centrale della giornata di studio, la fatturazione elettronica e le relative difficoltà di adeguamento. Tra gli altri relatori Fabiola Pietrella che tratterà il tema della protezione patrimoniale e del “dopo di noi”, Matteo Malatini e Claudio Barchetta, owner della Empix multimedia Srl, che presenteranno un intervento sulla comunicazione di impresa. Al convegno sarà presente anche la Blitz Sales Solution rappresentata dall’owner Armando D’Alessandro che si occuperà del tema della massimizzazione delle vendite delle imprese. Luca Mogarelli si occuperà poi di illustrare nuovi strumenti di tutela per il debitore privato e di sviluppo per le imprese e sarà seguito dall’intervento di Stefano Testasecca, che rappresenterà l’ente di formazione eDotto e che relazionerà nell’ambito di fondi interprofessionali. Vi saranno poi gli interventi degli avvocati Paolo Spacchetti e Federica Fioretti in ambito di internazionalizzazione e private equity, di Paolo D’Andrea che si occuperà della gestione della liquidità aziendale e di Federico Morgoni il cui intervento sarà focalizzato sulla responsabilità e sicurezza informatica. La giornata di studio è stata accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Macerata e dalla Fondazione Regionale Geometri Marche. Oltre agli Ordini vi saranno poi i saluti della Banca di Macerata. Sarà una giornata densa di contenuti mirata a fornire un aggiornamento in primo luogo sul tema della fatturazione elettronica e poi negli altri ambiti che saranno trattati in sequenza. Alcuni dei relatori saranno poi disponibili ad incontrare i partecipanti nel pomeriggio qualora ne abbiano la necessità. Si ringrazia per la collaborazione la Empix multimedia Srl, lo Studio legale Merlini di Macerata, la Blitz Sales Solutions, il Consorzio Grande Italia, Caia team, la Viggiano Consulting, la eDotto formazione, lo Studio legale Spacchetti di Foligno e tutti i relatori che hanno aderito a tale iniziativa.