A Treia lo sport è senza età

INIZIATIVA - Questa mattina la prima lezione del progetto organizzato da Regione Marche, Asur, Comune e Uisp Macerata che prevede per sei mesi due ore settimanali di attività con tutor laureati in scienze motorie e un'ora di attività ricreativa e di formazione sui corretti stili di vita

Ha avuto il suo inizio questa mattina, martedì 23 ottobre, all’oratorio della Parrocchia Santissimi Vito e Patrizio di Chiesanuova la prima lezione del progetto “sport senza età” organizzato da Regione Marche, Asur, Comune di Treia e Uisp Macerata.

Grande è stata la partecipazione dei treiesi, adulti ed over 65, che sono stati salutati e accolti dagli assessori allo sport e ai servizi sociali del comune di Treia, David Buschittari e Alessia Savi, dalla dottoressa Rosanna Passatempo in rappresentanza dell’Area Vasta 3, dalla responsabile della Uisp Macerata (l’ente di promozione sportiva che effettuerà i corsi) Martina De Felice, dagli istruttori (formati periodicamente dall’Asur) e dal padrone di casa Don Peter Paul Sultana, parroco di Chiesanuova. Il progetto prevede per 6 mesi due ore settimanali di sport con tutor laureati in scienze motorie e un’ora di attività ricreativa e di formazione sui corretti stili di vita. Un grande gioco di squadra con soggetti qualificati per promuovere il valore dello sport per tutti, adulti e anziani, sotto l’icona del benessere e dell’equazione attività fisica-salute.