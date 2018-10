PRESENTATO il nuovo modello d’intervento per contrastare il disagio giovanile e rafforzare il ruolo genitoriale. L'assessore alle Politiche sociali Marika Marcolini: «L'’Amministrazione comunale ha appoggiato l'iniziativa, siamo orgogliosi di partecipare»

Presentato questa mattina nella sala riunioni di palazzo Conventati del Comune di Macerata, dalla cooperativa Il Faro, il progetto Goals, un modello innovativo d’intervento nato per contrastare il disagio giovanile e rafforzare il ruolo genitoriale. Propone una serie di azioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni di dispersione e abbandono scolastici nei territori di San Benedetto, Grottammare, Civitanova (leggi l’articolo), Macerata, Fermo e Porto San Giorgio, intervenendo nella fascia di età 11 – 17 anni. I tre partner principali di progetto (ovvero “Il Faro” società cooperativa sociale, Cooperativa “Capitani Coraggiosi” e Centro di Solidarietà Marche Sud) hanno sottolineato l’importanza di fare rete, muovendosi in maniera sinergica e collaborativa. «Rinnoviamo l’invito a partecipare – ha sottolineato Marcello Naldini, responsabile del progetto e portavoce della società cooperativa sociale “Il Faro” – perché insieme è possibile costruire un progetto su misura per ciascun territorio, portando un cambiamento concreto nel futuro dei ragazzi». Questo nuovo modello intende infatti costruire una comunità educante capace di dimostrare che è possibile fronteggiare più efficacemente ed efficientemente i problemi evidenziati se gli attori chiamati a interagire coi ragazzi congiungono i propri sforzi, adottando approcci di “welfare comunitario”.

A tal proposito verranno costituiti bimestralmente dei tavoli di impatto collettivo territoriali e “aperti”, finalizzati alla supervisione delle attività e al confronto sistematico tra partner e stakeholder, in una collaborazione sinergica per raggiungere gli obiettivi preposti. Per l’assessore alle Politiche sociali Marika Marcolini il progetto Goals si inserisce in maniera ottimale nella lacuna presente alla fine del percorso scolastico dei ragazzi, accompagnandoli alla ricerca di un futuro a loro più congeniale:«Per questa ragione – ha affermato – l’Amministrazione comunale di Macerata ha appoggiato il progetto, rendendoci orgogliosi di partecipare a questa meravigliosa iniziativa». Dello stesso parere anche i due istituti scolastici intervenuti, il Liceo Ginnasio Statale “Giacomo Leopardi” e la scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”. In particolare il professore Adriano Menchi, del liceo Giacomo Leopardi, ha apprezzato l’umanesimo vivo e pulsante presente nel progetto: «Come istituzione scolastica – ha detto – puntiamo tutto sulla persona e la sua scoperta di sé; dare ai ragazzi la possibilità di scoprire le loro capacità è un modo innovativo di inserirli in maniera efficace e positiva nella società di oggi». Azioni scolastiche ed extra scolastiche quindi, che «vanno a rinforzare le azioni positive della scuola, rendendole davvero utili ed efficaci nella società attuale», ha puntualizzato la professoressa Laura Merchioli, docente nella scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”. Azioni di orientamento scolastico, di contrasto dei fenomeni di bullismo, di riscoperta delle proprie capacità e di metodi concreti per ribaltare i numeri attuali sul disagio giovanile. Attività che sono possibili grazie all’intervento di rete di 24 partner, tra cui l’Osservatorio di Genere di Macerata, oggi presente alla conferenza stampa. Il budget totale previsto per gli interventi programmati ammonta a 894.632,99 euro, di cui 800mila euro verranno erogati sotto forma di finanziamento dall’impresa sociale “Con i Bambini”, suddivisi in un piano di attività di durata triennale. L’obiettivo finale è quello di costruire una comunità educante, in grado di funzionare autonomamente anche al termine del progetto.