SERIE D - L'attacco dei biancorossi sale in cattedra nella ripresa: Fioretti, Melandri e Dorato stendono il fanalino di coda del torneo e lanciano la squadra di Tiozzo a quota 18

Il Matelica cala il tris all’Avezzano e prosegue il suo cammino in vetta al girone F di Serie D, in attesa della partita del SN Notaresco di domani. L’attacco dei biancorossi sale in cattedra nella ripresa: Fioretti, Melandri e Dorato stendono il fanalino di coda del torneo e lanciano la squadra di Tiozzo a quota 18. Mercoledì, appuntamento in Molise, contro l’Olympia Agnonese per confermare la leadership.

Cronaca. La prima occasione è per l’Avezzano, al 7’, subito brivido per il Matelica: Cerone vede Avella fuori dai pali e da centrocampo colpisce la traversa. Tre minuti dopo rispondono i biancorossi 10’ tiro cross di Angelilli che per poco non sorprende Fanti. All’11 tiro dalla distanza di D’Eramo, blocca Avella. Biancorossi ancora avanti, al 29’ ci prova Riccio da fuori con la palla che accarezza il palo. Un minuto dopo Fioretti serve Angelilli in area, che ti testa spedisce la palla sopra la traversa. Al 3′ della ripresa Pellecchia ci prova dal limite, palla che accarezza il palo. Dall’8, fioccano i gol del Matelica. Azione in area di Angelilli, la palla resta lì e Fioretti è più lesto di tutti a calciare in porta alle spalle di Fanti. Dieci minuti dopo, capitan Angelilli conquista un rigore, realizzato da Melandri. Al 22′ Avella para con sicurezza una conclusione di Pellecchia. Tre giri di lancette e Melandri il sinistro di Melandri termina fuori di pochissimo. Il tris è rimandato alla mezz’ora: Dorato salta più in alto di tutti e cala il tris su un angolo di Lo Sicco. L’Avezzano è tutto nel palo di Tariuc Fedor.

Il tabellino

MATELICA – AVEZZANO 3 a 0

MATELICA: Avella, Arapi (De Marco), Riccio, Cuccato, Lo Sicco (De Santis), Benedetti, Angelilli (Franchi), Pignat, Fioretti (Dorato), Melandri, Bugaro (Bittaye). All.: Tiozzo.

AVEZZANO: Fanti, Di Gianfelice, Puglielli (Schirone), Conti (Di Paolo), Menna, Tariuc, D’Eramo, Bianciardi (Kras), Do Santos, Cerone (Alessandro), Pellecchia. All.: Giampaolo.

RETI: 8′ s.t. Fioretti, 18′ s.t. Melandri, 30′ s.t. Dorato.

NOTE: ammoniti: Fioretti, Tariuc Fedor, Bugaro, Menna, Dorato; recupero: 6′ (1’+5’).