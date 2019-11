PORTO RECANATI - Dal 2019 sarà applicata ai comuni dell'Aato 3. Il sindaco Mozzicafreddo: «Per i comuni Astea ci sarà una diminuzione. Prossimo obiettivo il gestore unico»

Servizio idrico, al via la tariffa unica nei comuni dell’Aato 3, il sindaco di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo: «Ci sarà una riduzione del 2%. Prossimo obiettivo la creazione di un gestore unico». L’approvazione della tariffa unica è arrivata lo scorso 12 ottobre, all’unanimità, dall’Assemblea d’ambito territoriale ottimale Marche 3 (Aato3) Macerata Marche Centro. Dal 2019 tutti i comuni dell’ambito avranno la stessa tariffa per il servizio idrico ad eccezione, al momento, dei comuni montani che si stanno dotando di contatori e alcuni comuni del cratere perché risentono dei danni subiti dal sisma. Secondo il primo cittadino di Porto Recanati «il prossimo obiettivo sarà quello della creazione di un gestore unico per il servizio idrico. Un traguardo importante che prevede, per essere istituito, una gradualità nel passaggio istituzionale ma anche un’armonia importante tra i sindaci e le società di gestione presenti sul territorio. Lo scopo sarà di garantire nel prossimo futuro un servizio uniforme e di qualità». Con la tariffa unica «Porto Recanati e i comuni Astea avranno dunque dal 2019, una diminuzione delle tariffe pari al 2 percento – dice Mozzicafreddo –. Il futuro punta ad un obbiettivo ancora più ambizioso, 50 litri/giorno gratis per tutte le utenze domestiche, questo grazie anche ad una proposta di legge regionale recentemente presentata, che se approvata, estenderebbe a tutti questo beneficio e non solo alle fasce più deboli come è attualmente».