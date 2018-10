VOLLEY A2 - Macerata in campo domenica alle 18 sul campo dell'Aurispa Alessano per dare continuità alla vittoria ottenuto all'esordio

Torna il Campionato con la seconda giornata di Serie A2 Credem Banca. La Menghi Shoes affronterà l’Aurispa Alessano domenica 21 ottobre 2018 alle 18. Le due squadre arrivano a questa sfida con umore opposto: i biancoverdi hanno disputato un convincente esordio battendo per 3 a 0 la Roma Volley e hanno tanta voglia di confermarsi. L’allenatore Pasquale Bosco dovrà ancora fare a meno del suo Capitano Cristian Casoli ma può consolarsi con un Igor Tiurin in formissima. Al contrario l’Aurispa Alessano è caduta 3 a 1 a Spoleto contro la Monini Marconi ed è in cerca di riscatto. In vista della sfida di domenica è Simmaco Tartaglione, nuovo schiacciatore biancoverde, a parlare dell’incontro.

Come ti trovi alla Menghi Shoes e cosa ti ha colpito durante l’inizio di stagione? «Per me è un ritorno a casa. A Macerata sono cresciuto avendo iniziato la carriera nel settore giovanile della Lube Volley. A colpirmi è stato sicuramente il gruppo; ci siamo trovati fin sa subito sia dentro che fuori dal campo e il merito è di Pasquale Bosco. Con lui e la società condividiamo gli stessi obiettivi». A proposito di obiettivi, quello dichiarato è la salvezza. «Sì, ma ci alleniamo per giocarcela con tutti. Vogliamo stupire e far divertire il nostro pubblico». A stupire, in queste prime uscite ufficiali, è stata anche la Menghi Shoes under 20 che nella Coppa Marche si è qualificata prima nonostante un girone difficile. La squadra allenata da Andrea Baleani ha chiuso in testa alla classifica con punteggio pieno infilando una serie di quattro vittorie consecutive. Ora testa al campionato con la prima giornata da disputare in casa contro la Frezzotti Trasporti. La sfida Menghi Shoes e Aurispa Alessano sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel, domenica alle 18.