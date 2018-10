L'AMMIRAGLIO ispettore Antonio Basile è arrivato ieri assieme al direttore marittimo delle Marche contrammiraglio Enrico Moretti

Il vice comandante generale della Capitaneria di porto in visita a Civitanova. L’ammiraglio ispettore Antonio Basile è arrivato ieri a Civitanova assieme al direttore marittimo delle Marche contrammiraglio Enrico Moretti.

Una visita istituzionale che ha avuto lo scopo di sottolineare la vicinanza del Corpo centrale agli uffici periferici e ai circondari marittimi e al contempo di conoscere l’attività svolta dalla Guardia costiera di Civitanova. Ad accoglierlo, il comandante del porto, tenente di vascello Patrizio Piacentini, il capo di prima classe Laura Vinci, comandante del Porto di Numana ed il capo di prima classe Salvatore Riccardi. comandante della delegazione di spiaggia di Porto Recanati. Nel corso dell’incontro, l’ammiraglio Basile ha voluto rimarcare l’attenzione degli enti centrali con i comandi periferici che ogni giorno operano sul litorale ed in mare per assolvere ai molteplici compiti istituzionali del Corpo delle capitanerie. Il vice comandante generale, dopo aver incontrato il personale, ha avuto modo di conoscere più approfonditamente l’intensa attività condotta dalla Guardia Costiera di Civitanova, di Numana e Porto Recanati, lungo i litorali di rispettiva giurisdizione, in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino e delle risorse ittiche. L’incontro è terminato con la rituale firma dell’albo storico. «La visita odierna del vice comandante generale della Guardia Costiera– ha dichiarato il comandante Piacentini – è motivo di profondo orgoglio ed è espressione della particolare attenzione rivolta all’attività operativa ed amministrativa che i comandi periferici conducono sul territorio. Gli Uffici marittimi di Civitanova, Porto Recanati e Numana, geograficamente contigui hanno svolto e continueranno a svolgere l’opera di vigilanza e controllo del territorio marchigiano assegnato, ponendo ogni sforzo sull’opera di sensibilizzazione dell’utenza sui corretti usi del mare e della costa».