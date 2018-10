Il venerdì di TolentinoExpo

FIERA - Il programma dell'evento espositivo giunto alla sesta edizione. Il terzo giorno insieme agli stand delle imprese e agli artigiani che presentano il meglio delle loro produzioni

Prosegue con grande successo di pubblico TolentinoExpo, giunta alla sesta edizione, con spazi espositivi in piazza della Libertà, piazza Mauruzi e in piazza Martiri di Montalto e relazionali al Politeama e all’Auditorium della Biblioteca Filelfica. Come tutte le edizioni è stato previsto un importante quanto variegato programma di convegni, incontri, mostre e spettacoli. Promuovere e valorizzare le produzioni industriali, artigianali e commerciali del territorio, suscitando in tutti gli operatori quel sentimento di orgoglio della produzione “Made in Tolentino”, sono le finalità dell’evento espositivo.

Inoltre, l’edizione 2018 di TolentinoExpo, vista la crisi determinata dal sisma, si apre a tutti i Comuni del cosiddetto “Cratere” che sono stati duramente feriti dal terremoto. L’intenzione è quella di promuovere una grande kermesse per porre l’attenzione dell’opinione pubblica e del comparto economico sulla situazione che stanno affrontando i tanti imprenditori ed artigiani che, malgrado il terremoto, guardano al futuro con grande ottimismo. Le Amministrazioni comunali che hanno aderito hanno coinvolto le loro aziende per partecipare e soprattutto per promozionare le tante produzioni e le tipicità del loro territorio. Si ritiene quindi che in questo contesto i motivi ispiratori che dobbiamo affrontare in occasione della sesta edizione di TolentinoExpo debbano essere: Innovazione, Ricerca, Cultura ma anche Ricostruzione e Ripartenza dopo il sisma. Questi temi verranno proposti in maniera organica ed integrata con il settore agroalimentare e turistico, perché il futuro si può costruire anche con l’interazione tra essi.

IL PROGRAMMA – Venerdì 18 ottobre, alle 11,30 al Politeama, Cna Federmoda e Mastri Pellettieri promuovono un Tavolo di Lavoro per il progetto Alternanza Scuola/Lavoro a cui è stata invitata a partecipare l’Assessore Regionale Loretta Bravi. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Pezzanesi interverranno il direttore provinciale della Cna Luciano Ramadori, il Responsabile Politiche della Formazione della Camera di Commercio di Macerata Lorenza Natali, del responsabile Cna regionale David Recchia, della dirigente scolastica dell’Ipia Frau Mara Amico, della Presidente del Consorzio Mastri Pellettieri Giuliano Barnardoni e dell’Assessore alla Formazione, Istruzione e lavoro della Regione Marche Loretta Bravi. Alle 17,30 invece si parla di Reti per le imprese: una opportunità per la ricostruzione e Finanziamenti Europei: le ultime novità con Francesco Marchesi Amministratore Unico Trecon società di Consulenza. Alle 19 all’angolo istituzionale adiacente allo spazio espositivo del Gal Sibilla, presentazione del progetto “Love Start Here”, Wedding & promozione turistica, a cura di Incanto. Marche Destination Wedding. Incanto Event & Wedding Planners in collaborazione con il Comune di Tolentino e l’Assessorato al Turismo presentano in occasione dell’Expo 2018 un’idea di progetto che vuole unire il settore wedding con quello turistico. Il Destination Wedding può supportare l’economia di un territorio. I flussi turistici rappresentati dalla clientela del Wedding & Event porterebbero guadagni importanti non solo per gli operatori del settore wedding e del settore travel, ma anche per molte altre attività locali. Marche Destination Wedding ha come obiettivo l’aumento dei matrimoni e degli eventi di stranieri e non nella nostra Regione, partendo da Tolentino. Love Start Here. Questi gli orari di apertura al pubblico: venerdì 19 ottobre dalle ore 10 alle ore 24; sabato 20 ottobre dalle ore 10 alle ore 24; domenica 21 ottobre dalle ore 10 alle ore 20. Ingresso gratuito.