CIVITANOVA - Un pensionato aveva investito circa 130mila euro comprando i titoli da Banca Marche (oggi Ubi) nel 2009. Dopo una prima sentenza che gli dava ragione l'istituto ha fatto appello. Oggi c'è stata la sentenza

Aveva acquistato bond argentini da Banca Marche perdendo i risparmi di una vita, i giudici gli hanno dato ragione dopo che l’istituto, perso il processo civile di primo grado, aveva fatto appello. Un pensionato civitanovese potrà tenere i circa 130mila euro che aveva investito per acquistare bond argentini, denaro che era andato in fumo con il default del Paese sudamericano. I fatti risalgono al 2009. All’epoca l’uomo aveva visto svanire i risparmi di una vita e per cercare di riottenerli si era rivolto agli avvocati Roberta Pizzarulli e Simone Santoro. I legali avevano fatto causa alla vecchia Banca Marche e il processo civile si era chiuso nel 2012 al tribunale di Macerata con la condanna dell’istituto a restituire il denaro. La banca aveva ridato i soldi al pensionato ma aveva anche fatto appello. Il processo civile di secondo grado si era aperto ad Ancona nel 2013. Nel frattempo Banca Marche era sparita ed era nata Nuova Banca Marche (ora confluita in Ubi Banca) ma il procedimento era andato avanti. Fino ad oggi quando c’è stata la sentenza: la Corte d’appello ha rigettato l’appello dell’istituto e il pensionato non dovrà restituire i soldi.

(Gian. Gin.)