IL 19 OTTOBRE il sacerdote che ha sfidato la camorra sarà a Macerata all'istituto Matteo Ricci e all'Itc di via Cioci. Poi il 20 ottobre incontrerà gli studenti del liceo Scientifico "Da Vinci" di Civitanova

di Giuseppe Bommarito *

La situazione droga, in città e provincia, nonostante il fortissimo impegno delle forze dell’ordine e uno sforzo notevole per incrementare la prevenzione soprattutto nelle scuole, non accenna a migliorare, a causa – come è purtroppo ormai chiaro – di norme di legge che, anzichè reprimere il traffico e lo spaccio di sostanze, di fatto lo incentivano in quanto, in linea generale, consentono ottime possibilità di guadagni illeciti per chi delinque, a fronte di pochi e insignificanti rischi.

Purtroppo anche in provincia, nonostante i tremendi eventi di inizio anno, persiste una gravissima sottovalutazione del fenomeno, che si ritorce soprattutto contro i giovani, anche appena adolescenti, sempre più precocemente coinvolti nel fenomeno. Il problema è enorme e le Marche sono purtroppo in prima linea rispetto a questa tragica e pericolosissima situazione.

Nel tentativo di aumentare il livello della consapevolezza e di fare rete, diverse associazioni di volontariato (Con Nicola oltre il deserto di indifferenza, La Rondinella, Insieme in sicurezza, CitaNo alla droga, Sentinelle del Mattino, Veder crescere con il dialogo) hanno quindi organizzato per venerdì 19 e sabato 20 ottobre un triplice appuntamento con don Luigi Merola. Si comincia a Macerata venerdì 19 ottobre alle 11, con un incontro a scuola con i ragazzi dell’istituto superiore “Matteo Ricci”. Poi nel pomeriggio, alle 18 all’auditorium dell’Itc, in via Cioci, ci sarà un incontro-dibattito con i cittadini, rivolto soprattutto ai genitori e a tutti coloro che, in ambiti diversi, svolgono il difficile ruolo dell’educatore e vogliono conoscere più approfonditamente una materia, quella della droga e della sua crescente diffusione, di cui si parla sempre troppo poco. Sabato 20 ottobre alle 11, invece, il dibattito avrà luogo a Civitanova, ancora a scuola, questa volta con gli studenti del liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”.

Don Luigi Merola è un sacerdote di 46 anni ordinato il 22 giugno 1997, specializzato in Teologia Spirituale, nonché laureato in Scienze Sociali a Roma, da sempre in prima linea contro la droga e la criminalità organizzata che specialmente sulla droga costruisce i suoi immensi profitti illeciti. È ordinato sacerdote nella chiesa cattedrale di Napoli il 22 giugno del 1997. Ancora giovanissimo, nell’anno 2000, diventa parroco di San Giorgio, parrocchia del quartiere napoletano di Forcella. Qui don Luigi è il primo prete che denuncia apertamente la camorra e fa smantellare tutte le telecamere installate dai clan, consegnando al questore una videocassetta per documentare lo spaccio di droga. Ben presto iniziano le minacce dei camorristi (“Lo ammazzerò sull’altare”, dice uno di loro), intercettate anche telefonicamente, che danno inizio alla sua vita blindata e sotto scorta. Il 27 marzo 2004 nel quartiere Forcella viene uccisa una ragazza di 14 anni, Annalisa Durante, trovatasi per caso a passare nel luogo dove era in atto un agguato camorristico. Ignorando gli inviti a mantenere un profilo basso, don Merola nell’omelia del funerale attacca duramente la camorra. Poco dopo don Luigi Merola deve lasciare il quartiere per motivi di sicurezza, dopo aver comunque, in memoria del sacrificio di Annalisa, aperto una scuola per i ragazzini del quartiere che tuttora porta il suo nome, una ludoteca e una sala teatrale. Il 14 dicembre 2007 crea la fondazione “’A voce d’e Creature”, nel quartiere Arenaccia di Napoli, con lo scopo sociale di recuperare i minori a rischio attraverso laboratori ludico-creativi. Nello stesso 2007 riceve la nomina di dirigente dell’Ufficio III della Direzione per lo studente presso il Miur e Referente Nazionale della Legalità. Successivamente presso lo stesso Ministero collabora in progetti di “Cittadinanza e Costituzione”. È consulente a titolo gratuito della Commissione Antimafia dal 2010 ad oggi. Oggi è cappellano della stazione ferroviaria di Napoli Centrale e soprattutto è tornato ad insegnare la religione cattolica nella scuola secondaria di primo grado poiché crede fortemente che il cambiamento di una società parta dai bambini. Da anni tutte le settimane gira per l’Italia partecipando ad iniziative e dibattiti con i cittadini e con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Dal 2008 ad oggi, don Luigi, insignito di numerose onorificenze per la sua instancabile attività in favore dei giovani e autore di diversi libri, è iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti. Don Luigi Merola, personaggio vulcanico ed estroverso, è un grande comunicatore, riesce a creare empatia e grande partecipazione con chiunque lo ascolti mentre snocciola uno dopo l’altro ragionamenti complessi ed importanti, rendendoli semplici e alla portata di tutti. Sarà importante, quindi, ascoltare la sua voce.

* Presidente dell’associazione “Con Nicola oltre il deserto di indifferenza”