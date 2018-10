SAN SEVERINO - Appuntamento con la rassegna, giunta all'ottava edizione, il 20 e 21 ottobre

Api a gogo nel week end di San Severino. Il 20 e 21 ottobre la rassegna “Weekend dell’apicoltore”, giunta all’ottava edizione. Promossa dall’Artistica Settempedana nella propria sede di via Lorenzo D’Alessandro, la due giorni sarà aperta dal taglio del nastro, il 20 ottobre alle 10 alla quale prenderà parte il sindaco Rosa Piermattei. Poi via al convegno “Il polline: curiosità, benefici”, presentata dall’azienda bio Ambrosino Mario. Nel pomeriggio tavola rotonda sul tema: “Tecniche apistiche, varroa e lotta alle malattie” con la partecipazione di Vincenzo Menna e Luca Finocchio, apicoltori abruzzesi, Riccardo Terriaca, direttore Conaproa Molise, Mario Ambrosino, presidente Aiacena Campania, Domenico Piscitelli, allevatore di api regine della Campania, Sebastiano Privitera, apicoltore professionista siciliano, e Stefano Gavaudan, veterinario marchigiano. Modera l’incontro Piergiorgio Greco, giornalista esperto in analisi sensoriale del miele. Domenica 21 ottobre, alle 9,30, convegno di Maria Lucia Piana sulla valorizzazione del miele di qualità. Nel pomeriggio, invece, scambio di idee e prodotti tra apicoltori. Per informazioni: 0733634572 o 335462158.