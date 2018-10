PALLA OVALE - Gli uomini di coach Jepson, in vantaggio di ben nove punti a tempo scaduto, subiscono la rimonta all'overtime del Fano che si impone 24 a 23 all'Elia Longarini nella prima giornata del campionato di serie C1 Elite

“È finita si dice alla fine.” La celebre frase di Rocky Balboa ben si adatta al match incredibile che si è svolto domenica al Longarini di Villa Potenza, dove i padroni di casa della Banca Macerata Rugby, in vantaggio di ben nove punti a tempo scaduto, si sono fatti rocambolescamente rimontare nei minuti di recupero subendo le due mete che hanno sancito il sorpasso finale di un solo punto da parte del Rugby Fano nella prima giornata del campionato di serie C1 Elite.

Il 23 a 24 con cui si è chiusa la partita lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di coach Jepson, che per lunghi tratti hanno dominato l’incontro, con tre mete pregevoli per tecnica e schemi di Leaua e Romagnoli (2), salvo poi crollare nell’overtime sotto le ripetute cariche all’arma bianca degli adriatici. A proposito di Overtime (il Festival dell’Etica Sportiva), tra i numerosi appuntamenti di questo weekend c’è stato sabato il torneo delle rappresentative Old, che ha visto i maceratesi dell’Arm Rock Cafè arrivare secondi dietro i veneti del Bassano Rugby, ulteriormente ammirevoli per aver consegnato per il secondo anno consecutivo un cospicuo assegno al comune terremotato di Castelsantangelo sul Nera. Al terzo posto si sono classificati i Beerbanti di Ascoli e dintorni. Nella mattinata di domenica l’under18 giallonera ha invece perso onorevolmente 14 a 30 con i pari età del blasonato Pesaro Rugby. Sempre in chiave giovanile, sabato prossimo, 20 ottobre, dalle ore 16 si terrà un grande raggruppamento presso l’impianto rinnovato di Collevario, dove giocheranno bambini e ragazzi provenienti da tutte le Marche, in un’autentica festa giocosa dello sport.