TREIA - L'ente partecipa all'assemblea regionale dell'Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche a Filottrano

Oggi l’ente Disfida del Bracciale di Treia parteciperà all’assemblea regionale dell’Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche a Filottrano, in occasione della manifestazione Palio Ariceri “Le Marche della Storia” giunta alla sua settima edizione. L’associazione, con sede a Sant’Elpidio a Mare, persegue da sempre l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunità che esprimono le manifestazioni aderenti alla stessa Amrs. Un’importante sinergia tra le varie realtà marchigiane a cui ha voluto partecipare direttamente il presidente dell’Ente Giorgio Bartolacci, che sta guardando anche con grande interesse all’evoluzione e l’attuazione della legge regionale 23 luglio 2018 n.29 “Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica”, figlia della proposta di legge regionale “Capponi-Solazzi” del 2008 sulla valorizzazione del gioco del pallone al bracciale.

L’ente Disfida, che ha donato ai vincitori dei campionati italiani di quest’anno (l’asd Carlo Didimi di Treia) un trofeo particolare “del bicentenario”, ha voluto ricordare questa importante ricorrenza per i treiesi, i giocatori e gli amanti del gioco del bracciale, fornendo anche una preziosa collaborazione alla Fipap che con il delegato discipline affini Valter Romagnoli da 5 anni cura direttamente l’organizzazione delle massime competizioni nazionali. Inoltre l’Ente che è già al lavoro per la disfida dell’anno prossimo, continua a partecipare agli incontri dell’associazione Giochi Antichi che porteranno le comunità ludiche italiane del team del Tocatì al riconoscimento “patrimonio immateriale Unesco” dei loro giochi e sport tradizionali. Il prossimo incontro in Lombardia, nel mese di novembre, vedrà l’ente disfida, coadiuvata dai giovani dirigenti e atleti dell’asd Carlo Didimi (giovane associazione sportiva dilettantistica che dal 2014 cura e gestisce il gioco in arena per la disfida e i campionati italiani), in prima linea, per rappresentare al meglio il gioco della città di Carlo Didimi, appunto il bracciale, autentico volano turistico per Treia.