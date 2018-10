ARQUATA - Riesplode il caso dei fondi donati dagli italiani tramite un messaggino. Tra i promotori della protesta anche l'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi

Una serie di foto con un cartello esplicito: “Date i soldi ai terremotati” e l hashtag “#sms solidali”. E’ la catena che sta arrivando nei cellulari di tante persone avendo come protagonisti anche volti noti. In primis l’ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi ora consigliere regionale del Lazio. Anche tanti terremotati di Arquata stanno aderendo per chiedere di destinare i milioni di euro raccolti dopo il sisma alle persone che hanno perso tutto dopo il 24 agosto 2016. La protesta, già esplosa nei mesi scorsi, arriva proprio in un momento delicato con la Regione Marche che nei giorni scorsi ha inviato una lettera ai sindaci invitandoli a tenere sotto controllo le spese in vista della fine dello stato di emergenza previsto a fine dicembre. Da qui era scattato un tam tam sul possibile esaurimento dei fondi destinati ai terremotati (soprattutto per il Cas), circostanza che però è stata smentita dallo stesso governatore Ceriscioli.