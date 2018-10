MACERATA - Un regalo in memoria del docente di italiano morto l'anno scorso. La sorella Susanna: «Ci è sembrato un modo per far continuare il suo lavoro»

Una donazione preziosa alla Mozzi Borgetti. Da oggi infatti il patrimonio della biblioteca comunale si è arricchito di oltre 4mila volumi, in prevalenza storici ma anche di lettura e su tema religioso, donati dalla famiglia di Sandro Petrucci, morto l’anno scorso a causa di un malore. Questa mattina nella Sala degli Specchi ad accogliere familiari, colleghi e amici dello studioso (presenti la madre Graziella Dini, la sorella e il fratello del professore Susanna e Giuseppe Petrucci e per l’Istituto Agrario il professor Claudio Caproli), c’erano il sindaco Romano Carancini, il vice sindaco e assessore alla Cultura Stefania Monteverde e l’ex direttrice dell’Istituzione Macerata Cultura, Alessandra Sfrappini da pochi giorni in pensione.

«C’è un elemento, o meglio un sentimento – ha detto il sindaco Carancini dopo una breve prolusione ad opera della Sfrappini che ha tratteggiato un breve ricordo di Petrucci – a cui attribuisco importanza ed è la genorisità e in questo senso il mio sentito ringraziamento va alla famiglia del professor Petrucci per questo gesto bellissimo che è una scelta di qualità. Quando qualcuno si spoglia di un tesoro familiare per condividerlo diventa un modo per sentirsi dentro una comunità pubblica». La sorella di Petrucci, Susanna, ha voluto ricordare le motivazioni alla base della donazione: «Donare i libri alla Mozzzi Borgetti – ha detto – ci è sembrato un modo per soddisfare la volontà di Sandro e un modo per far continuare il suo lavoro». Sandro Petrucci era professore d’italiano dell’Agraria di Macerata, grande appassionato e studioso, aveva compiuto studi medievisti a Pisa sotto la guida del maestro Marco Tangheroni, per poi tornare a Macerata a insegnare alle scuole superiori. La sua vita è stata segnata in maniera indelebile dall’interesse per gli studi approfondendo diverse tematiche: dall’insorgenza nelle Marche contro Napoleone a Leopardi. Si occupò anche dell’allestimento di alcune mostre come quelle dedicate a padre Matteo Ricci e al genetista Nazareno Strampelli. Forte il suo impegno anche a scuola dove organizzò una serie di incontri per l’anniversario della Grande guerra e interessandosi ad alcune vicende storiche riguardanti l’istituto in cui lavorava. Petrucci organizzò anche convegni e mostre in contesti extrascolastici, collaborando con emittenti radiofoniche e riviste, senza però mai perdere di vista il suo ruolo di docente e di educatore.