DUE RUOTE - L'organizzatore Ivano D'Orazio: «I partecipanti incantati dai nostri paesaggi». Presi d'assalto i b&b. A 28 ore dalla partenza c'è anche il primo arrivato ad Ascoli, l'ultima tappa: si tratta di Luca Petrinka

E’ transitata per la provincia di Macerata la carovana in bici dei partecipanti al Marche trail, l’iniziativa creata da un gruppo di appassionati che sono partiti ieri da Marcelli di Numana direzione Cupramarittima passando per i Sibillini e per quattro province. Un evento che ha portato nel territorio cicloturisti da tutta Italia e anche dall’Europa per godere dei paesaggi marchigiani dalla costa alla montagna. Complice anche una temperatura mite ed il bel tempo, a sole 28 ore dalla partenza c’è già anche il primo arrivato. Si tratta di Luca Petrinka, un veterano del bike trail e organizzatore del Carso Trail. Ma lontana dall’essere una gara l’evento si sta caratterizzando sempre di più per la sua vocazione turistica: presi d’assalto i b&b e le strutture ricettive che hanno accolto i bikers coccolati dall’enogastronomia locale e dagli organizzatori. Presente oggi nel percorso di San Severino anche il presidente della Regione Luca Ceriscioli. Apprezzatissimi i Sibillini, la salita di Fiastra e il mix di paesaggi: «Per noi è normale avere mare, collina, montagna e borghi così vicini – ha commentato Ivano D’Orazio organizzatore di Marche Trail – ma chi viene da fuori non è assolutamente abituato e rimane incantato da tanta varietà. I ragazzi ci stanno dicendo infatti che non ci si annoia mai e che spesso si fermano per scattare foto». Questa sera l’arrivo in piazza del Popolo ad Ascoli per la maggior parte dei cicloturisti.

(l.b.)

(foto Federico De Marco)